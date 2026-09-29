El músico se comunicó con La One, cuando la conductora estaba en vivo en su programa de "El Trece", mientras él sigue internado en el Hospital Tornú.
Pity Álvarez habló por teléfono, desde su internación en el Hospital Tornú, con Moria Casán en vivo en en el programa de la diva en El Trece. El cantante le escribió a la conductora pidiendo una comunicación al aire y La One decidió que hablen en medio del programa.
“Mira, te digo por la situación que vengo manejando de esto de mi juicio y también de las fechas que suspendí y todo eso, videos que estoy haciendo o temas que estoy grabando. Es como que tengo la cabeza... Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga ‘arte’ y seguro algún boludo va a hacer cuadros, ¿viste?”, arrancó Pity Álvarez.
El músico reconoció que “me pasó que el lunes este, no sé, tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así... como un brote psicótico. La verdad que yo no me acuerdo de nada. Me dicen de cuando me trajeron acá, de cuando salí de mi casa; no me acuerdo de nada. Viste cuando todas tus familias te hablan a la vez y no sé...es como que no los podés escuchar a todos, entonces te ponés medio loquito”.
“Ahora estoy bien. Sí, estoy en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana. Estoy bien, bajé en cuatro o cinco días. En realidad, dormí como cinco o seis días y hace tres días que no puedo dormir volviendo a pensar en las cosas que me vienen preocupando bastante”, aseguró Pity.
Moria Casán quiso saber “¿qué te gustaría a vos? ¿Cómo estás? Decís en un momento algo muy duro, que se te explota la cabeza y que te gustaría ver una pared manchada de sangre. ¿Ese es un auxilio tuyo, es un pedido que se te reconozca? ¿Qué te gustaría a vos para tu vida?”
“No, yo lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo. No es porque tengo mis días malos como todos, que te quieren venir a bardear, que te tiran mala onda, de todo un poquito”, admitió el músico.
La conductora indagó: “¿Qué le decís a esa gente que cree que estás haciendo un 'acting' en el juicio?” a lo que Ávarez respondió: “Claro, eso seguro. No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron".
Pity insistió que “las canciones son como mis hijastros. Las letras que hice las compuse y te puedo cantar cualquier letra en este momento de punta a punta”.
“Son tus hijos… ¿Y qué te gustaría en este momento cantarme? preguntó entre risas Moria a lo que a Pity Álvarez respondió con una canción que “puede ser: Me gusta como te vestís, cómo mandás, me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar... Y te estoy hablando a vos, Moria, porque me gustás mucho”.
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