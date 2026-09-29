Pity Álvarez charló en vivo con Moria Casán

Moria Casán quiso saber “¿qué te gustaría a vos? ¿Cómo estás? Decís en un momento algo muy duro, que se te explota la cabeza y que te gustaría ver una pared manchada de sangre. ¿Ese es un auxilio tuyo, es un pedido que se te reconozca? ¿Qué te gustaría a vos para tu vida?”

“No, yo lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo. No es porque tengo mis días malos como todos, que te quieren venir a bardear, que te tiran mala onda, de todo un poquito”, admitió el músico.

La conductora indagó: “¿Qué le decís a esa gente que cree que estás haciendo un 'acting' en el juicio?” a lo que Ávarez respondió: “Claro, eso seguro. No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron".

Pity insistió que “las canciones son como mis hijastros. Las letras que hice las compuse y te puedo cantar cualquier letra en este momento de punta a punta”.

“Son tus hijos… ¿Y qué te gustaría en este momento cantarme? preguntó entre risas Moria a lo que a Pity Álvarez respondió con una canción que “puede ser: Me gusta como te vestís, cómo mandás, me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar... Y te estoy hablando a vos, Moria, porque me gustás mucho”.