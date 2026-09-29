Nicole Neumann reveló el acoso que sufrió de un actor, a sus 15 años: "Quería verme desnuda..."

EL ESTREMECEDOR RELATO DE NICOLE

“Después empecé a recibir mensajes en el contestador de casa y ella lo tuvo que frenar”, compartió, Nicole, sobre hasta que punto llegó el actor. "Si hablaba en ese momento, nadie me iba a creer ni dar pelota", reflexionó, la conductora de Solo deportes, al explicar el motivo por el que, en su momento, no contó públicamente lo que le estaba sucediendo.

"Pasé tantas cosas...Incluso, años después, también tuve un episodio con uno en el teatro. Que se tocaba desde la platea, y lo hicieron sacar. Si hoy le pasara a alguna de mis hijas, lo denuncio", cerró, Neumann, con las desagradables vivencias que aún sigue latentes en sus memoria.