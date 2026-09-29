Nicole Neumann reveló el acoso que sufrió de un actor, a sus 15 años: "Quería verme desnuda..."

La conductora revivió los malos momentos que sufrió con un compañero de trabajo, cuando era una jovencita. "Me decía que me quería ver desnuda".
Nicole Neumann contó el detalle de lo que vivió con una lamentable situación de acoso sexual, cuando era apenas una adolescente. En una nota periodística, la exmodelo abrió su corazón y reveló lo vivido, con un actor. "Mi mamá lo tuvo que frenar. Pasé por tantas cosas...".
"Yo sufrí una situación de acoso cuando tenía quince años, de parte de un actor. Me decía: ‘Me encantaría verte desnuda cocinando’ y yo tenía 15 años”, recordó Nicole, al ser consultada por Infama, el programa de Marcela Tauro, en América, por si había vivido algún episodio de acoso, en tiempos en donde el tema volvió a estar en los medios, tras las denuncias de Homero Petinatto y de Sofía Gonet, La Reini.
“Mi mamá le dijo que lo iba a denunciar porque era estupro", contó Neumann. Y, luego, explicó como hacía para "controlar" la situación, en ese momento, en el que le tocaba trabajar con ese hombre. “Le pedí a mi mamá que se quedara cerca cuando terminaba una escena”.
Recordemos que una de las ficciones en la que participó Nicole fue la recordada novela 90-60-90 modelos, en las que trabajaban Raúl Taibo, Osvaldo Laport, Silvia Kutika y Natalia Oreiro, en la década del noventa.
“Después empecé a recibir mensajes en el contestador de casa y ella lo tuvo que frenar”, compartió, Nicole, sobre hasta que punto llegó el actor. "Si hablaba en ese momento, nadie me iba a creer ni dar pelota", reflexionó, la conductora de Solo deportes, al explicar el motivo por el que, en su momento, no contó públicamente lo que le estaba sucediendo.
"Pasé tantas cosas...Incluso, años después, también tuve un episodio con uno en el teatro. Que se tocaba desde la platea, y lo hicieron sacar. Si hoy le pasara a alguna de mis hijas, lo denuncio", cerró, Neumann, con las desagradables vivencias que aún sigue latentes en sus memoria.
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