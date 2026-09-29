Un chico audaz

En pleno replanteo profesional, Rodrigo Lussich recuerda su infancia nómade, hippie e hiperactiva, con tantas mudanzas que terminaban generando un enojo reprimido. El riesgo como oficio: cambiar de lugar para no quedarse quieto.

Imágenes capturadas con un motorola edge 70 pro

Rodrigo Lussich, sus padres, Gustavo y Charo, y su hermana Fernanda a fines de 1973.

Covid y después

Durante la pandemia de COVID19, el miedo se contagió más que el virus. Rodrigo Lussich utiliza este disparador para reflexionar sobre su actitud ante los momentos claves de su vida, cuando tuvo que tomar decisiones que iban a definir su destino.

Polémica en el Bar - Programa 39 en Telefe (27-11-2016)

La vida con miedo

A través de su terapia, Rodrigo Lussich logra superar las problemáticas personales que más lo aquejan, entre ellas: el miedo. La ventajas de tener una "baby face", que lo hacen ver y sentir más joven y que le ha regalado una serie de anécdotas.

Exceso de pensamiento

¿Cuáles son los "pros" y los "contras" de ser Rodrigo Lussich?. El periodista y actor -asumido autocrítico- hace un recorrido por su historia personal, y con su mirada critica e irónica, se analiza públicamente, sin miramientos.

Lo que cuesta hacer reír

Gratamente sorprendido por el éxito y la repercusión de los espectáculos que viene realizando en los últimos años -primero con "Dos hombres buenos" junto a su colega y amigo Adrián Pallares y ahora con "Acelerado", en solitario- Rodrigo Lussich reflexiona sobre la risa y recuerda la frase de la gran Chiza Zorrilla.

Rodrigo Lussich junto a la gran China Zorrilla

La tele y el teatro

Rodrigo Lussich comparte las sensaciones que le provoca hacer teatro, la relación con los espectadores, el vínculo que establece con ellos en las giras. Además, reconoce el esfuerzo que significa para la gente pagar las entradas en épocas de crisis.

Los dibujos de los chicos

En plena pandemia, Rodrigo Lussich estableció un vínculo muy especial con los chicos que estaban en las casas, sin poder salir a la calle. Esto generó que empezara a recibir -en el canal- las ilustraciones de un público menudo, casi como si fuera una estrella infantil.

Rodrigo Lussich en Intrusos - América TV - 7 abr 2020

La gente y la tele

El análisis de la televisión argentina y el comportamiento de los telespectadores es analizado por Rodrigo Lussich, que compara la situación con lo que pasa en otros lugares del mundo. La presencia de los streamings y la posibilidad de ver los programas por YouTube.

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Cortoplacista

Aunque le cuesta verse en diez o veinte años, Rodrigo Lussich acepta del desafío de hacer futurología, pero no en un plazo tan lejano. Su sueño televisivo y los referentes que le sirven como ejemplo. ¿Seguirá en televisión?.

Rodrigo Lussich tiene una mirada autocrítica, quizás la misma que se permite tener cuando habla de los demás

Asume que es quejoso y enojón, que la situación de demasiado confort le genera incomodidad y que, definitivamente, le cuesta quedarse quieto.

Se asume 100% actor y periodista. El teatro lo trajo de casa -con sus padres- y el chimento lo hizo famoso.

Locuaz e inquieto, Rodrigo Lussich es un intruso que vive acelerado.

Instagram: Rodrigo Lussich - Guillermo Pardini

Agradecimientos: Soluna Gafas y IG Soluna