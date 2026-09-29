Autocrítico, extrovertido y baby face, el actual coconductor de "Intrusos" analiza distintas facetas de su actividad profesional y la inquietud permanente de no quedarse en el mismo lugar.
Rodrigo Francisco Lussich Pérez nació el 30 de noviembre de 1972 en Montevideo, hijo de Gustavo y Charo -actores que se conocieron en la Escuela de Arte Dramático- tuvo una infancia nómade que lo marcó a fuego. A los 14 llegó a Buenos Aires, y su primer empleo fue vender café en la calle. A esa misma edad comenzó con su primer programa de radio, en Pilar.
Con más de tres décadas de oficio, comenzó como movilero de Radio 10, fue panelista de Viviana Canosa y Jorge Rial, fue co-conductor de "Socios del espectáculo" en El Trece y hoy se luce en "Intrusos" en América TV, el programa señero del periodismo de espectáculos, siempre con Adrián Pallares, a quien -con gran visión de futuro- le dijo el día que lo conoció -en 2006- “Vos y yo jamás vamos a ser amigos”.
Actualmente, además de la conducción de "Intrusos", protagoniza "Acelerado" el unipersonal de stand-up que escribió con Ludmila Gurchenco y Darío Orsi, en donde se despega de la farándula para hablar más de él, de lo acelerado que es, de su crianza, de cómo se asumió, de lo que duele y de lo que hace reír.
Recientemente llegado de España con su otro show "Argentino que huye", ahora recorre el país con esta nueva propuesta teatral.
En pleno replanteo profesional, Rodrigo Lussich recuerda su infancia nómade, hippie e hiperactiva, con tantas mudanzas que terminaban generando un enojo reprimido. El riesgo como oficio: cambiar de lugar para no quedarse quieto.
Imágenes capturadas con un motorola edge 70 pro
Durante la pandemia de COVID19, el miedo se contagió más que el virus. Rodrigo Lussich utiliza este disparador para reflexionar sobre su actitud ante los momentos claves de su vida, cuando tuvo que tomar decisiones que iban a definir su destino.
A través de su terapia, Rodrigo Lussich logra superar las problemáticas personales que más lo aquejan, entre ellas: el miedo. La ventajas de tener una "baby face", que lo hacen ver y sentir más joven y que le ha regalado una serie de anécdotas.
¿Cuáles son los "pros" y los "contras" de ser Rodrigo Lussich?. El periodista y actor -asumido autocrítico- hace un recorrido por su historia personal, y con su mirada critica e irónica, se analiza públicamente, sin miramientos.
Gratamente sorprendido por el éxito y la repercusión de los espectáculos que viene realizando en los últimos años -primero con "Dos hombres buenos" junto a su colega y amigo Adrián Pallares y ahora con "Acelerado", en solitario- Rodrigo Lussich reflexiona sobre la risa y recuerda la frase de la gran Chiza Zorrilla.
Rodrigo Lussich comparte las sensaciones que le provoca hacer teatro, la relación con los espectadores, el vínculo que establece con ellos en las giras. Además, reconoce el esfuerzo que significa para la gente pagar las entradas en épocas de crisis.
En plena pandemia, Rodrigo Lussich estableció un vínculo muy especial con los chicos que estaban en las casas, sin poder salir a la calle. Esto generó que empezara a recibir -en el canal- las ilustraciones de un público menudo, casi como si fuera una estrella infantil.
El análisis de la televisión argentina y el comportamiento de los telespectadores es analizado por Rodrigo Lussich, que compara la situación con lo que pasa en otros lugares del mundo. La presencia de los streamings y la posibilidad de ver los programas por YouTube.
Aunque le cuesta verse en diez o veinte años, Rodrigo Lussich acepta del desafío de hacer futurología, pero no en un plazo tan lejano. Su sueño televisivo y los referentes que le sirven como ejemplo. ¿Seguirá en televisión?.
Rodrigo Lussich tiene una mirada autocrítica, quizás la misma que se permite tener cuando habla de los demás
Asume que es quejoso y enojón, que la situación de demasiado confort le genera incomodidad y que, definitivamente, le cuesta quedarse quieto.
Se asume 100% actor y periodista. El teatro lo trajo de casa -con sus padres- y el chimento lo hizo famoso.
Locuaz e inquieto, Rodrigo Lussich es un intruso que vive acelerado.
Instagram: Rodrigo Lussich - Guillermo Pardini
Agradecimientos: Soluna Gafas y IG Soluna
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