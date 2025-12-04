John Travolta vuelve a ser Papá Noel

El actor, cantante, bailarín, productor y piloto estadounidense, de 71 años, -ganador de un Globo de Oro, en 1995, por la película "El nombre del juego" ("Get Shorty")- acaba de presentar una publicidad que completa su trilogía de spots navideños, saga que inició en 2020.

Quicksilver - “Greased Sleigh-Ridin’” _60 _ Capital One

En su reciente spot publicitario, John Travolta interpreta a un Papá Noel que retoma el espíritu de su personaje Danny Zuko de la película "Grease", recreando el recordado musical del garage. El comercial se inicia en un taller navideño transformado en un templo del rock juvenil con elfos-mecánicos, herramientas cromadas y un trineo que, termina tuneado como si fuera Greased Lightnin, el apodo del Ford De Luxe convertible de 1948 que los T-Birds reparan en un taller en la icónica película de 1978.

Grease - Greased Lightning [ With Lyrics ]

Desde 2020, el actor norteamericano se calza el traje rojo y convierte cada publicidad navideña en una pequeña celebración cinematográfica, haciendo referencia a clásicos que lo tuvieron como protagonista, desde el gangster cool de "Pulp Fiction", pasando por bailarín disco de "Fiebre del sábado por la noche" hasta el galán de chaqueta de cuero de "Grease", para armar una trilogía de avisos que mezcla nostalgia, humor y autorreferencias.

En 2023, la empresa financiera norteamericana preparó un spot de Navidad con un Santa Claus que homenajea al Tony Manero de "Fiebre del sábado por la noche" caminando por la vereda con la misma cadencia que John Travolta le imprimió a su personaje de la película de 1977.

Capital One _ Quicksilver _Holiday Night Fever_ Commercial (2023) Featuring John Travolta

El comercial lo lleva desde un recorrido urbano hasta una pista iluminada por una bola de espejos, donde Santa Claus/Tony Manero despliega sus movimientos de disco con total naturalidad, recreando el espíritu de la clásica película y mostrando el Papá Noel más canchero que se haya visto en publicidad.

El origen

El inicio de esta “trilogía navideña” fue en 2020, donde John Travolta fue mucho más sobrio y cinematográfico. Allí el actor y piloto norteamericano debutó como Papá Noel en una publicidad que lo reunió con Samuel L. Jackson, su compañero en la película "Pulp Fiction".

Si bien no hay referencias explícitas, la dinámica de los actores esta presente con la ironía de Jackson y el aire ligeramente distraído de Travolta, generando la tensión humorística que recuerda a las escenas que los volvieron inolvidables en el filme de Quentin Tarantino de 1994. En el final, se recrea el histórico baile que el personaje de Vincent Vega hacia con Mía Wallace (Uma Thurman).