Usurparon dos propiedades de Sergio Lapegüe: "El tipo está atrincherado"

“Nunca lo quise contar, pero lo viví y lo estoy viviendo ahora también...”, comenzó Sergio, al aire de su programa, Lape Club Social, en las mañanas de América, sobre el drama intrafamiliar que vive desde un tiempo a esta parte por una herencia que le correspondería a Bochi Todaro, su esposa.

Lapegüe expuso que fueron 20 años de intentos fallidos de recuperar una propiedad en Mar del Plata que supo pertenecer a su suegro, y que recién ahora pudieron volver a tomar posesión del lugar. Y que los ambientes del mismo se los entregaron totalmente destruidos, algo que queda en evidencia en las imágenes que acompañan a la nota.

"En su momento, fui a la puerta y este tipo me sacó con un arma. Ellos tomaron la casa hace 20 años en la calle Constitución. Se metieron porque mi suegro les dijo ´me la podés cuidar un tiempo´. Y el tipo le hizo juicio a mi suegro diciendo que el le estaba pagando a mi suegro para que se la cuida", recordó el periodista, sobre su intento personal por recuperar la casa que pertenece al patrimonio de su esposa. Pero con eso no pudo hacer "entrar en razones" a la persona que estaba ocupando el lugar y con su esposa, tuvieron que recurrir a la intervención judicial.

LA OTRA USURPACIÓN QUE VIVE EL CLAN LAPEGÜE

"Tengo en la carnicería, que también es de mi mujer, en Lomas de Zamora, un tipo que está atrincherado. Y no se va. No paga la luz, se cuelga... Es decir, soy víctima de 2 usurpaciones", continuó su relato, al aire, Sergio. "A la de la casa de Mar del Plata lo pude sacar con la justicia pero mirá cómo encontré el lugar".

"Todos los días no sentamos con Bochi y decimos ´¿qué hacemos´? Lo de Lomas es a 2 cuadras de la Municipalidad, estamos haciendo las cosas legales. El tipo amenaza, toquetea a las empleadas, no les paga, las empleadas se van y se escapan. Puso el lugar en obra, maltrata a la gente. No quise mandar móvil de televisión porque me hace mal, cerró, Lapegue.