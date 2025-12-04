MasterChef Celebrity: los trastornos alimentarios de Alex Palao

El influencer cordobés Alejo Cruzado Antonelli, mejor conocido como Alex Pelao, dejó de lado sus clásicas imitaciones al quedar eliminado del reality que conduce Wanda Nara y contar -por primera vez en público- que sufre trastornos alimenticios.

En esta oportunidad, al participante preparó un sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas que fue considerado el peor plato de la noche por los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, que incluso tuvieron complicaciones para comerlo debido, a la altura del sándwich.

Embed

Luego de que los tres jurados le agradecieran a Alex Pelao por haber transmitido alegría en el certamen, el participante cordobés se quebró de tal manera, que casi no podía hablar por el nudo que se le hizo en la garganta.

"Estoy muy agradecido. Me cuesta mucho bajar y salir un poco de la cáscara que se va armando" explicó el influencer y humorista en su despedida y valoró mucho el vínculo cercano que se logra en el programa con la comida, revelando que -por sus trastornos alimenticios- eso es algo con lo que siempre tuvo mucho conflicto.

"Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. A partir de la experiencia de estar en Masterchef mejoré mi vínculo con el momento de comer, conecté más, le empecé a dar una cuota de valor . Me capitalizo en eso y ni hablar de este grupo hermoso, es divino y da gusto" expresó Alex.

image

“Gracias por animarnos y empujarnos a romper miedos, a ellos por la buena onda y la palmada en la espalda, a todos que siempre se preocupan de que estemos bien” le dijo el cordobés a todos sus compañeros, y especialmente a Wanda y los tres jurados.

En la entrevista privada, Alex analizó que no alcanzó con la idea de su sándwich y que se quedó a mitad de camino “Siento un poco de impotencia y enojo por no haber estado a la altura, podría haberlo hecho mejor pero no encontré las formas”.

Los eliminados de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity

Jorge “Roña” Castro. Esteban Mirol. Diego "Peque" Schwartzman. Luis Ventura. Walas.