El motivo por el que Moria Casán apuntó contra Jorge Rial: "Es un mala leche"

La conductora le contestó con todo al periodista, tras "ningunearla" públicamente en su rol, al frente de Intrusos en el espectáculo.
Pasó casi una década pero la "herida" parece seguir "sangrando". Una posible cena entre los exIntrusos en el espectáculo desató un escándalo con una guerra impensada entre Moria Casán y Jorge Rial. La diva, que supo reemplazar al periodista en la conducción del ciclo de chimentos, definió un reciente accionar público de él, y fue a fondo.
“Tuve que volver a Intrusos para levantar los números y la publicidad. Se habían ido la mitad de los auspiciantes. Al no estar yo, el programa no era lo mismo y los auspiciantes me querían a mí“, dijo Jorge, horas atrás, en medio de un viejo motivo de pelea entre los ex panelistas y el, por un chat paralelo en Intrusos en el espectáculo, programa en el que Rial estuvo al frente durante veinticinco años.
"Lo de la cena de reencuentro de los viejos Intrusos nace por Marina (Calabró) que estaba al aire con Guido (Záffora, en la radio) y me dice ´¿si hacemos una cena de Intrusos, venís?´. Si, no tengo drama, le dije... Después, me perdí. Era una joda de que tenían un chat paralelo, que pasa en todos los programas, y después empecé a leer eso", contó, Rial.
"En ese momento, mis ex compañeros salieron a cenar (hay una foto en donde se los ve a los panelistas en una salida con Moria, conductora del envío, por algunos meses, en reemplazo de Rial) pero no me enojó, yo estaba con otros quilombos más importantes, en ese momento. Lo que pasa es que la gente no se acuerda... Pero lamentablemente tuve que volver porque se habían ido la mitad de los auspicios", remarcó, el conductor.
“Si se da, divino, pero tiene que haber buena onda porque se están peleando todos. Yo, obvio, voy a ir...", aseguró Moria, en una nota para Desayuno Americano, por América, con Bruno Incicco. “Recién Jorge Rial me dijo que cuando vos lo habías reemplazado tuvo que volver porque se habían bajado las marcas”, le comentó, el cronista.
“Cuando yo entré, los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el or... a todos”, contó, Casán, sobre lo que sucedía hace casi diez años atrás. "Yo banqué cuatro meses. Según me dijeron, me hubiese bajado antes. Yo iba mes por mes por lo bien que iba todo", cerró, Casán.
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