El motivo por el que Moria Casán apuntó contra Jorge Rial: "Es un mala leche"

LA REACCIÓN DE MORIA A LOS DICHOS DE RIAL

“Si se da, divino, pero tiene que haber buena onda porque se están peleando todos. Yo, obvio, voy a ir...", aseguró Moria, en una nota para Desayuno Americano, por América, con Bruno Incicco. “Recién Jorge Rial me dijo que cuando vos lo habías reemplazado tuvo que volver porque se habían bajado las marcas”, le comentó, el cronista.

La cena de los exIntrusos en el espectáculo con Moria Casán como conductora reemplazando a Jorge Rial, se realizó en octubre de 2018.

“Cuando yo entré, los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el or... a todos”, contó, Casán, sobre lo que sucedía hace casi diez años atrás. "Yo banqué cuatro meses. Según me dijeron, me hubiese bajado antes. Yo iba mes por mes por lo bien que iba todo", cerró, Casán.