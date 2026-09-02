Gran Hermano Generación Dorada: comenzó la gran final

El calendario previsto de producción de Gran Hermano Generación Dorada, indica que la coronación del la ganadora será el domingo 14 de septiembre. De las seis finalistas que quedan en la casa, una se irá hoy, miércoles 2, otra el lunes 7, otra el miércoles 9 y tres restantes definirán el titulo en la noche de la gran final, lo que convertiría a la ganadora en la primera mujer que se lleva Gran Hermano Argentina desde Marianela Mirra, en 2007.