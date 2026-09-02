Gran Hermano Generación Dorada: comenzó la gran final

Santiago del Moro reveló todos los detalles de lo que pasará en el reality, después de la última gala de eliminación de placa negativa.
A más de 6 meses del comienzo de Gran Hermano Generación Dorada -debutó el lunes 23 de febrero de 2026- este martes 1 de septiembre comenzó la gran final. Tras la salida de Pincoya en la última Gala de Eliminación, Santiago del Moro anunció que se abrió la placa para que el público elija quién quieren que sea la gran ganadora de esta temporada del reality de Telefe. “La placa de acá a la final, están todas en placa positiva, ¿a quién bancas? ¿quién merece ganar?” expresó el conductor.
“A partir de este momento se abre la placa positiva final" dijo Santiago del Moro, anticipando que la primera parada para conocer a la ganadora será hoy, miércoles 2 de septiembre, cuando la que menos cantidad de votos positivos tenga que abandonar la casa "Así que vamos a tener gala los lunes y los miércoles, de acá hasta la final. Es una carrera de acá hasta la final de votos positivos. Placa positiva final, como fue el año pasado” explicó.
El calendario previsto de producción de Gran Hermano Generación Dorada, indica que la coronación del la ganadora será el domingo 14 de septiembre. De las seis finalistas que quedan en la casa, una se irá hoy, miércoles 2, otra el lunes 7, otra el miércoles 9 y tres restantes definirán el titulo en la noche de la gran final, lo que convertiría a la ganadora en la primera mujer que se lleva Gran Hermano Argentina desde Marianela Mirra, en 2007.
La presente edición de Gran Hermano, que arrancó el lunes 23 de febrero con un mix de voto positivo y negativo -la llamada Placa Generación Dorada- y que en las últimas semanas se quedó sin varones termina, con un elenco de participantes enteramente femenino midiendo a los fandoms -que hasta ahora se organizaban para hundir rivales- que ahora tienen que sostener a sus propios jugadores sin dejar de decidir a quién le recortan oxígeno.
El lunes 31 de agosto, con más de trece millones de votos, el versus entre Pincoya y Yipio rozó el récord de la final anterior; esta noche el mecanismo será otro y el rating dirá si el público responde igual cuando ya no se trata de un duelo de rechazo sino de una carrera de adhesión.
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