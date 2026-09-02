La Pequeña Big Band no se toma vacaciones

La gran respuesta del público confirmó que hay lugar para propuestas culturales pensadas para disfrutar en familia, sin subestimar a los chicos ni dejar afuera a los adultos.

Por eso, todos los sábados de septiembre a las 13 hs, Bebop Club volverá a convertirse en punto de encuentro para disfrutar de un almuerzo diferente: música en vivo, jazz, swing y un concierto pensado para sorprender a toda la familia.

Una invitación a descubrir la magia de una Big Band en vivo y, quizás, a vivir ese primer concierto que muchos chicos recordarán para siempre.

La Pequeña Big Band son:

Mauro Piterman: Dirección musical

Florencia Piterman: Dirección artística

Clara Suárez Lastra: Cantante

Sacha Fernández Andino: Trombón

Sebastián González Dorrego: Saxo tenor

Guillermo Campano: Saxo barítono

Mauro Mourelos: Trompeta

Lucas Herrera: Trompeta

Julián Piterman: Batería

Julia Subatin: Contrabajo

Fernando Viola: Piano

Funciones: Todos los sábados de septiembre - 13 hs - Bebop Club - Uriarte 1658, CABA - Entradas en ticketera.bebopclub.com.ar.

@lapequenabigband