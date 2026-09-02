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La Pequeña Big Band no se toma vacaciones

Después del exito obtenido en las vacaciones de invierno, La Pequeña Big Band extiende su ciclo en Bebop Club y suma nuevas funciones en septiembre.

¿Qué pasaría si las canciones de las películas, las series y los universos animados que forman parte de la infancia sonaran con el swing, la energía y la potencia de una gran orquesta de jazz? Eso es lo que propone La Pequeña Big Band, un espectáculo pensado para compartir en familia que lleva la música infantil a un territorio poco habitual: el de una verdadera big band en vivo.

Luego de convocar a cientos de familias durante las vacaciones de invierno, la propuesta continuará durante septiembre con nuevos encuentros en Bebop Club. Diez músicos en escena, instrumentos en vivo, humor, personajes, participación y mucho swing son parte de una experiencia que invita a chicos y grandes a acercarse a la música desde otro lugar.

Lejos de ser un recital infantil tradicional, La Pequeña Big Band reimagina canciones y melodías reconocibles a través de arreglos originales, improvisación y toda la energía del jazz. Mientras los más chicos descubren el sonido y los instrumentos de una gran orquesta, los adultos también encuentran guiños a las canciones y universos que marcaron su propia infancia.

La gran respuesta del público confirmó que hay lugar para propuestas culturales pensadas para disfrutar en familia, sin subestimar a los chicos ni dejar afuera a los adultos.

Por eso, todos los sábados de septiembre a las 13 hs, Bebop Club volverá a convertirse en punto de encuentro para disfrutar de un almuerzo diferente: música en vivo, jazz, swing y un concierto pensado para sorprender a toda la familia.

Una invitación a descubrir la magia de una Big Band en vivo y, quizás, a vivir ese primer concierto que muchos chicos recordarán para siempre.

La Pequeña Big Band son:

  • Mauro Piterman: Dirección musical
  • Florencia Piterman: Dirección artística
  • Clara Suárez Lastra: Cantante
  • Sacha Fernández Andino: Trombón
  • Sebastián González Dorrego: Saxo tenor
  • Guillermo Campano: Saxo barítono
  • Mauro Mourelos: Trompeta
  • Lucas Herrera: Trompeta
  • Julián Piterman: Batería
  • Julia Subatin: Contrabajo
  • Fernando Viola: Piano

Funciones: Todos los sábados de septiembre - 13 hs - Bebop Club - Uriarte 1658, CABA - Entradas en ticketera.bebopclub.com.ar.

@lapequenabigband

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