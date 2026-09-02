Murió Beto Orlando, referente de la canción romántica

Alberto Orlando Otero, más conocido como Beto Orlando, murió a tres días antes de cumplir 80 años, después de un ACV (accidente cerebrovascular) que lo dejó en terapia intensiva y que generó la suspensión de su show previsto para el fin de semana en el Baile 70’ 80’. La familia confirmó la triste noticia a través de las redes sociales “Con profundo dolor lamentamos informar el fallecimiento de nuestro padre, el Sr. Beto Orlando. Agradecemos el cariño y el respeto que siempre han tenido para con él. A pesar de su partida física, su música estará siempre presente”.