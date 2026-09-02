Murió Beto Orlando, referente de la canción romántica

La noticia generó conmoción en el ambiente artístico, donde el músico había construido una extensa trayectoria marcada por la música melódica.
Alberto Orlando Otero, más conocido como Beto Orlando, murió a tres días antes de cumplir 80 años, después de un ACV (accidente cerebrovascular) que lo dejó en terapia intensiva y que generó la suspensión de su show previsto para el fin de semana en el Baile 70’ 80’. La familia confirmó la triste noticia a través de las redes sociales “Con profundo dolor lamentamos informar el fallecimiento de nuestro padre, el Sr. Beto Orlando. Agradecemos el cariño y el respeto que siempre han tenido para con él. A pesar de su partida física, su música estará siempre presente”.
Beto Orlando nació el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires, y era el menor de cinco hermanos, hijos del matrimonio compuesto por María Delgado y Francisco Otero, un músico amateur. A los cinco -según las fuentes- la familia se mudó a La Plata -por el trabajo del padre, y esa ciudad lo adoptó: ahí aprendió guitarra, cantó en escuelas y, a los 18, integró el conjunto folklórico Los Labradores.
Su admiración por Yaco Monti: le hizo dar un giro en su carrera, dejó el folklore, armó Los Cuatro Soles y, en un carnaval de Estudiantes de La Plata -en 1971-, un representante lo escuchó y lo hizo firmar con EMI Odeón. El segundo simple, “Dios del olvido” vendió unas 100 mil copias y le dio el primer Disco de Oro. De ahí salió la carrera solista que lo llevó por el país, Latinoamérica y hasta una grabación en España.
En los 70, 80 y 90 su voz quedó pegada a la radio melódica con éxitos como “Aquellos besos que te di”, “No me des tu adiós mi amor”, “Tú eres mi destino”, “Doce rosas”, “Himno al amor”, “Venecia sin ti”, “Tu mundo y el mío”, “Joven dulce y bonita”, “Ansiedad”, “Porque te quiero hasta el delirio”, “Quiero volverte a tener”, “Abrázame fuerte mi amor”, “Porque diste vuelta la cara” y “Veinticinco rosas”, entre otros.
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