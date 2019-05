Clara, ese duelo data de 1992 y 1993, cuando Mario y Marcelo se disputaban (por decirlo de alguna manera) las medianoches de la semana y el prime time dominguero con La TV Ataca y Hacelo x Mi; y VideoMatch y Ritmo de la Noche, respectivamente. Claro que ese duelo duró poco más de un año dado que Marcelo barrio con sus mediciones y Alejandro Romay no tuvo más opción que levantar los ciclos del ex Rock & Pop de su Canal 9 que ya no era “Libertad” sino fiera competencia con Telefe.

La vida de ambos siguió en la TV por caminos muy diferentes pero a la vez unidos por negocios en común ya que el ex CQC se asoció con Tinelli para producir El Bar, un reality que dejó un tendal de deudas y la carrera en ascenso de la futura conejita y vedette Pamela David.

Será por eso, que Rial no sólo decidió llamar a Mario para intentar meterlo en el juego del rating por última vez, sino que incluso lo hizo interactuar con Andy Kusnetzoff, algo que tampoco es inédito dado que ambos mantuvieron una comunicación telefónica como aquella vez que lo hicieron de radio a radio para zanjar sus diferencias.

“Creo que después de mucho tiempo -reflexionó Pergolini-, cuando uno ya deja de competir, es un buen momento para rehacer relaciones. No todas se pueden recuperar, ni tienen sentido ser recuperadas, pero tengo hacia vos un gran cariño. Si vale decirlo en público, así ya dejen de poner la palabra guerra abajo, estaría buenísimo”, dijo Mario después de su charla.

“Con Andy no nos hablamos, pero nos escribimos. No sé, no tenemos de qué hablarnos, pero las cosas van tomando su curso. Si no hay nada demasiado malvado. Él tenía razón cuando me dijo ‘loco, qué te molesta que alguien crezca´”, agregó el actual Vorterix.

“Cuando vas de frente con Mario, se terminó el conflicto”, agregó Andy.

El resultado de esta jugada le reportó un rating a Intrusos que mantuvo lo que hace Intratables a diario: 3,1 en promedio (por los picos de 4 que obtuvo), y quedó tercero en la competencia general, aunque perdió en la franja horaria en la que compitió con Bendita y fue relegado al cuatro puesto por 2.5 a 2.4. El ciclo más visto de America de este lunes fue Polémica en el Bar con 3.3.

