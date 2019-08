Jorge Rial y Ángel De Brito, unidos contra Nicole Neumann

Ambos se sintieron aludidos y cada uno desde su programa hizo su defensa: "Ella le entregó a un periodista un video, porque no hay manera de que se filtre eso. Lo grabó ella... El problema es ¿De cuándo es ese video? Porque parece que fue manipulado por la fecha", aclaró Rial en Intrusos

"Algunos dicen que está enojada conmigo, aunque no lo tomo como un enojo conmigo porque no me nombró. Pero está bien que esté enojada porque no está bueno quedar al descubierto", remató.

En tanto De Brito en Los Angeles de la Mañana, contestó: "Y sino, lo puede contar sin exponer a la persona de seguridad que trabaja en el edificio y sin hacer toda esta movida de prensa. Porque ella dice ‘haganse cargo, haganse cargo’. Bueno, hacete cargo vos también Nicole".