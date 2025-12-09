Juana Repetto confesó por qué está distanciada de su mamá

La popular actriz respondió una serie de preguntas a sus seguidores en Instagram, y una de las consultas fue por la ausencia de su progenitora en este proceso tan particular -sumado a su reciente separación de Sebastián Graviotto- y fue en ese momento cuando decidió contar su verdad.

“Me venían preguntando si estábamos peleadas y por qué no venía a ayudarme que estoy en reposo. Yo no lo iba a contar, porque es algo privado de ella, pero ahora me dijo que ya salió en todos lados” comenzó explicando.

Juana aclaró que, lejos de existir una interna familiar, el distanciamiento se debió a un problema de salud que atravesó Reina Reech “La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran el reposo”, desestimando cualquier versión de conflicto.

Así es que, mientras Juana Repetto debe permanecer en reposo por indicación de su médico, su mamá -Reina Reech- se encontraba transitando la recuperación de una cirugía de reemplazo de cadera. Es por eso que la actriz destacó el esfuerzo de su madre por acompañarla ni bien tuvo la posibilidad “Apenas pudo, lo primero que hizo fue tomarse un remise y venir. De hecho, decidió operarse la cadera finalmente porque quiere estar 0 km para el nacimiento del gordo”.

J y R

Para despejar todo tipo de dudas, Juana Repetto agregó un mensaje en el video que compartió en sus redes sociales “Mi madre está regia y nosotras estamos fantástico. Se hizo una cirugía de reemplazo de cadera dos semanas antes de mi reposo, entonces estábamos las dos que no podíamos salir y por eso no nos vieron juntas como por un mes”.