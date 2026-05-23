La familia de Christian Petersen aclaró los motivos de su internación: qué dijo

En la misma línea se expresó Roberto Petersen, hermano del cocinero y compañero en distintos proyectos gastronómicos y televisivos. El chef aseguró que Christian permanece internado “sólo para regular toda su medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos”.

Además, Roberto desmintió categóricamente cualquier episodio psiquiátrico. “Lo del brote psicótico no es cierto”, sostuvo, y agregó que su hermano “lleva cuatro meses estable y con una mejoría progresiva”.

ULNXMU43Z5C4VLQ5V6LL2TKQQI Roberto Petersen aseguró que la internación de su hermano Christian responde a controles cardíacos programados.

El parte médico sobre Christian Petersen

El texto difundido por el Hospital Alemán indicó que Petersen se encuentra “clínicamente estable” y bajo seguimiento interdisciplinario permanente en una unidad de cuidados especializados. El documento, firmado por el director médico Norberto Mezzadri, señaló que el paciente recibe “tratamiento integral acorde a su cuadro de salud” y presenta una adecuada respuesta a las primeras intervenciones.

Desde la institución también remarcaron que continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos “según criterio del equipo tratante”, al tiempo que solicitaron preservar la intimidad del paciente y de su familia.

La internación actual ocurrió pocos meses después del grave cuadro que atravesó Christian Petersen tras una expedición al volcán Lanín, en la Patagonia. En diciembre de 2025 sufrió una falla multiorgánica y permaneció internado durante casi un mes, primero en San Martín de los Andes y luego en Buenos Aires.

El chef recibió el alta médica el 6 de enero de este año y desde entonces atravesaba una recuperación paulatina. Tiempo atrás había contado que, tras despertar en el Hospital Alemán, le dijeron que había estado “muy cerca de morir”.

“Salí con mucha dificultad para caminar, con muchos temblores en la mano”, recordó meses atrás. También explicó que perdió cerca de 18 kilos y que debió modificar completamente su rutina y ritmo de vida.

“Hoy estoy aprendiendo a reeducar mis neuronas, mis nervios y mis músculos”, había relatado entonces sobre el complejo proceso de recuperación que todavía continúa.