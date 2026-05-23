La familia de Christian Petersen aclaró los motivos de su internación: qué dijo

El chef sigue internado en el Hospital Alemán. Su hijo Hans y su hermano Roberto aseguraron que fue sometido a controles vinculados a su tratamiento cardíaco y desmintieron versiones sobre una crisis psiquiátrica.
La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación después de que trascendiera que el reconocido chef fue internado nuevamente en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a las versiones que comenzaron a circular sobre un supuesto brote psicótico, tanto su familia como el centro médico salieron a aclarar el cuadro y remarcaron que el cocinero se encuentra “clínicamente estable”.
“Lamentamos la difamación y la falsa información”, expresó Hans Petersen, uno de los hijos del chef, al referirse a los rumores que se viralizaron en redes sociales y algunos medios digitales.
Según explicó, su padre ingresó al hospital “por voluntad propia para hacerse estudios” y la internación responde a un “seguimiento de observación terapéutico integral”. También aclaró que “no hay ningún cuadro de stress” y los controles están especialmente vinculados a su estado cardíaco tras el grave episodio de salud que sufrió meses atrás.
“Está bien, son chequeos correspondientes sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo”, señaló Hans, quien también pidió responsabilidad al tratar temas sensibles relacionados con la salud de su padre.
En la misma línea se expresó Roberto Petersen, hermano del cocinero y compañero en distintos proyectos gastronómicos y televisivos. El chef aseguró que Christian permanece internado “sólo para regular toda su medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con sus médicos”.
Además, Roberto desmintió categóricamente cualquier episodio psiquiátrico. “Lo del brote psicótico no es cierto”, sostuvo, y agregó que su hermano “lleva cuatro meses estable y con una mejoría progresiva”.
El texto difundido por el Hospital Alemán indicó que Petersen se encuentra “clínicamente estable” y bajo seguimiento interdisciplinario permanente en una unidad de cuidados especializados. El documento, firmado por el director médico Norberto Mezzadri, señaló que el paciente recibe “tratamiento integral acorde a su cuadro de salud” y presenta una adecuada respuesta a las primeras intervenciones.
Desde la institución también remarcaron que continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos “según criterio del equipo tratante”, al tiempo que solicitaron preservar la intimidad del paciente y de su familia.
La internación actual ocurrió pocos meses después del grave cuadro que atravesó Christian Petersen tras una expedición al volcán Lanín, en la Patagonia. En diciembre de 2025 sufrió una falla multiorgánica y permaneció internado durante casi un mes, primero en San Martín de los Andes y luego en Buenos Aires.
El chef recibió el alta médica el 6 de enero de este año y desde entonces atravesaba una recuperación paulatina. Tiempo atrás había contado que, tras despertar en el Hospital Alemán, le dijeron que había estado “muy cerca de morir”.
“Salí con mucha dificultad para caminar, con muchos temblores en la mano”, recordó meses atrás. También explicó que perdió cerca de 18 kilos y que debió modificar completamente su rutina y ritmo de vida.
“Hoy estoy aprendiendo a reeducar mis neuronas, mis nervios y mis músculos”, había relatado entonces sobre el complejo proceso de recuperación que todavía continúa.