Stray Kids llega por primera vez a la Argentina: cuándo y dónde será el show

Según informó la organización, las entradas estarán disponibles desde el 27 de mayo a las 10 de la mañana y podrán comprarse únicamente a través de AllAccess. La venta será general y con todos los los medios de pago habilitados. Debido a la expectativa que generó el anuncio, la productora recomendó ingresar con anticipación a la fila virtual.

espectaculo-31 Stray Kids realizará su primera presentación en Argentina.

Lejos de una gira tradicional, “STRAYCITY” fue presentada como una experiencia con formato festivalero y una puesta orientada a la interacción con el público. Desde la producción adelantaron que buscarán ofrecer una experiencia inmersiva para los asistentes.

El crecimiento internacional de Stray Kids se consolidó en los últimos años gracias a sus lanzamientos virales, el impacto en plataformas digitales y una fuerte presencia global. Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó con el álbum “5-STAR”, distinguido en los Billboard Music Awards 2023 como “Top K-Pop Album”.

Además de la música, el grupo amplió su presencia en proyectos vinculados al cine, las series y los videojuegos. Entre ellos aparecen “Come Play”, incluida en la serie Arcane, y “SLASH”, parte de la banda sonora de Deadpool & Wolverine.