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Stray Kids llega por primera vez a la Argentina: cuándo y dónde será el show

La banda surcoreana tocará el 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro y l las entradas saldrán a la venta el 27 de mayo

Después de varios años de expectativa entre los seguidores argentinos del K-pop, Stray Kids confirmó su primer recital en el país. El grupo surcoreano se presentará el próximo 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro como parte de “STRAYCITY”, una serie especial de conciertos pensada para Latinoamérica.

La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales y entre los fans locales, conocidos como STAY, que desde hace tiempo esperaban la llegada de la banda a Buenos Aires. El show será producido por DF Entertainment y contará además con artistas invitados como NEXZ, K4OS y Cocho.

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La presentación en Argentina forma parte de una gira regional que también incluirá fechas en Bogotá y Ciudad de México. Antes de llegar a Buenos Aires, Stray Kids participará en el festival Rock in Rio, en Brasil.

Según informó la organización, las entradas estarán disponibles desde el 27 de mayo a las 10 de la mañana y podrán comprarse únicamente a través de AllAccess. La venta será general y con todos los los medios de pago habilitados. Debido a la expectativa que generó el anuncio, la productora recomendó ingresar con anticipación a la fila virtual.

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Stray Kids realizará su primera presentación en Argentina.

Stray Kids realizará su primera presentación en Argentina.

Lejos de una gira tradicional, “STRAYCITY” fue presentada como una experiencia con formato festivalero y una puesta orientada a la interacción con el público. Desde la producción adelantaron que buscarán ofrecer una experiencia inmersiva para los asistentes.

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El crecimiento internacional de Stray Kids se consolidó en los últimos años gracias a sus lanzamientos virales, el impacto en plataformas digitales y una fuerte presencia global. Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó con el álbum “5-STAR”, distinguido en los Billboard Music Awards 2023 como “Top K-Pop Album”.

Además de la música, el grupo amplió su presencia en proyectos vinculados al cine, las series y los videojuegos. Entre ellos aparecen “Come Play”, incluida en la serie Arcane, y “SLASH”, parte de la banda sonora de Deadpool & Wolverine.

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