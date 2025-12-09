MasterChef Celebrity: noche de medallas y delantales negros

Finalmente, los tres chefs debieron elegir a una de las duplas para entregarle las medallas y otra pareja pare entregarles el delantal negro y pasar directamente a la Gala de Eliminación.

Embed

Luego de debatirlo unos momentos, Donato de Santis llamó al frente a las duplas de Marixa Balli y Cachete Sierra, y a la del Chino Leunis y el Turco Husaín. Finalmente confirmó que la dupla ganadora, la que se quedaba con las medallas de la semana era la dela reina de la Cachaca y el actor.

image

Como sólo uno podía quedarse con la presea dorada le pidieron a la pareja ganadora que llegara a un acuerdo, para saber quién se llevaba la medalla dorada y quién la plateada. Sin dudar un segundo, Cachete Sierra le ofreció a Marixa Balli quedarse con la máxima distinción,

Finalmente, llegó el momento en que el jurado Germán Martitegui llamó a las otras dos duplas compuestas por Emilia Attias con La Joaqui, y Maxi López con Susana Roccasalvo, para confirmar que la actriz y la cantante iban a ser las receptoras del delantal negro.