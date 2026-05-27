El ex de Juana Repetto la "responsabilizó" de la separación: "La decisión la tomó ella"

La expareja de la influencer contó la razón por la que se terminó su relación, después de diez años juntos. Y, a pesar, de tener un bebé de meses.
Sebastián Graviotto, expareja de Juana Repetto, con quien están separados hace un año, enfrentó las críticas por su actual rol paterno. Tras un posteo en Instagram, fue cuestionado por sus dichos y respondió con todo. Y dentro de sus argumentos, contó la verdadera razón por la que se terminó su relación con la hija de Reina Reech y de Nicolás, con quien tienen dos hijos en común -Belisario y Timoteo-, uno de ellos, que es un bebé de meses.
"Siento que muchas veces, entre amigos, cuando hablamos de ser padres, terminamos hablando del cansancio, de no dormir, de lo difícil, de lo que te limita… y obvio que todo eso existe. Pero hay una parte que es tan fuerte y tan inexplicable que cuesta ponerla en palabras. El otro día veía una nota de Sebastian Wanraich hablando de la pasión por el fútbol y decía algo que me quedó resonando: hay cosas que no tienen explicación, simplemente se sienten", enuncia, la primera parte de la publicación de Sebastián.
"Y creo que con los hijos pasa algo parecido. Hay una mirada… una sola mirada de tu hijo… que te transmite una paz, un amor y una conexión tan profunda que es imposible de explicar de verdad. Hasta que te pasa. Y uno obviamente en el camino uno puede equivocarse, fallar, no llegar a todo, sentirse desbordado o perdido. Porque nadie nace sabiendo ser padre".
"Pero al final del día siento que el amor siempre termina siendo la respuesta. Intentar darlo todo desde el lugar que a cada uno le toca, mirar para adentro, ser sincero con uno mismo y estar en paz con lo que uno entrega. Y ahí, en esa mirada, muchas veces encontrás de nuevo el rumbo. Capaz por eso ser padre es tan difícil de explicar. Porque las cosas más importantes casi nunca entran en palabras".
"Si nunca te levantaste a la madrugada mil veces por un hijo, ¿qué podés hablar de no dormir?", fue una de los planteos más grandes que le hicieron a Sebastián, tras su posteo, en redes sociales. Y el decidió no quedarse callado y, por el contrario, contestar. "Yo me separé hace un año y hace diez que soy papá. Tuve cuatro hijos, a uno lo conocí a los dos años, que es Toro (hijo que Juana decidió tener por tratamiento de fertilización, sola, pero que se crió muchos años con él), pero a todos los demás los tuve de bebé, conviviendo día y noche y sé lo que es".
"Sé lo que es que llore en los brazos de uno para que el otro pueda descansar e ir turnándose para eso. Hace un año que me separé nomas y no porque quiero. Simplemente, la otra persona tomó la decisión, la respeté y bueno, acá estoy. No tengo mucho más qué hacer. No me juzgues los 10 años por el último año", se defendió, Graviotto.
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