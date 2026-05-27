El ex de Juana Repetto la "responsabilizó" de la separación: "La decisión la tomó ella"

EL DESCARGO DE GRAVIOTTO

"Si nunca te levantaste a la madrugada mil veces por un hijo, ¿qué podés hablar de no dormir?", fue una de los planteos más grandes que le hicieron a Sebastián, tras su posteo, en redes sociales. Y el decidió no quedarse callado y, por el contrario, contestar. "Yo me separé hace un año y hace diez que soy papá. Tuve cuatro hijos, a uno lo conocí a los dos años, que es Toro (hijo que Juana decidió tener por tratamiento de fertilización, sola, pero que se crió muchos años con él), pero a todos los demás los tuve de bebé, conviviendo día y noche y sé lo que es".

Sebastián Graviotto, nota El posteo de Sebastián Graviotto, padre de dos de los tres hijos de Juana, que despertó la polémica.

"Sé lo que es que llore en los brazos de uno para que el otro pueda descansar e ir turnándose para eso. Hace un año que me separé nomas y no porque quiero. Simplemente, la otra persona tomó la decisión, la respeté y bueno, acá estoy. No tengo mucho más qué hacer. No me juzgues los 10 años por el último año", se defendió, Graviotto.