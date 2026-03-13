Julieta Poggio prepara un nuevo proyecto: cuentos infantiles para su público más joven

La "influencer"reveló que prepara un nuevo proyecto editorial: cuentos infantiles pensados para chicas que la siguen a través de las redes
La influencer Julieta Poggio adelantó que está desarrollando un nuevo proyecto que apunta al público infantil, orientado a la creación de cuentos para niños, una iniciativa que marcará su desembarco en el rubro editorial.
El anuncio lo hizo durante una transmisión en streaming conducida por Martín Cirio, donde participó junto a Daniela Celis. espacio en el que comentó que "el proyecto todavía está en proceso" pero que ya se encuentra encaminado.
La influencer señaló que la idea surgió a partir del tipo de audiencia que la sigue, ya que muchas de sus seguidoras son niñas y preadolescentes, lo que la llevó a pensar en contenidos que puedan ser consumidos por ese grupo.
Durante la charla, Poggio describió la iniciativa como parte de un nuevo rubro vinculado a librería, y si bien evitó revelar detalles específicos sobre el lanzamiento, aseguró que el material será pensado especialmente para lectores infantiles que consumen contenido en redes sociales.
El proyecto se suma a distintas iniciativas que la influencer impulsó desde que alcanzó mayor visibilidad mediática, entre ellas propuestas musicales y acuerdos comerciales tales Raíza, una cafetería ubicada dentro de un vivero en la zona de Pilar.
El local fue diseñado con mesas al aire libre y un entorno rodeado de plantas, que también ofrece la opción de "takeaway", pensado para quienes prefieren comprar y llevar.
La apertura se realizó el 6 de diciembre, con invitados del ambiente artístico y allegados al proyecto. La iniciativa forma parte de un emprendimiento familiar en el que también participa su madre.
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