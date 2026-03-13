Julieta Poggio prepara un nuevo proyecto: cuentos infantiles para su público más joven

El proyecto se suma a distintas iniciativas que la influencer impulsó desde que alcanzó mayor visibilidad mediática, entre ellas propuestas musicales y acuerdos comerciales tales Raíza, una cafetería ubicada dentro de un vivero en la zona de Pilar.

julieta-poggio-inauguro-su-propio-cafe-2149672 También Julieta Poggio inauguró Raíza, su propio café adentro de un vivero en Pilar.

El local fue diseñado con mesas al aire libre y un entorno rodeado de plantas, que también ofrece la opción de "takeaway", pensado para quienes prefieren comprar y llevar.

La apertura se realizó el 6 de diciembre, con invitados del ambiente artístico y allegados al proyecto. La iniciativa forma parte de un emprendimiento familiar en el que también participa su madre.