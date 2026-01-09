Se conoció la decisión que aceptó Nico Cabré de su mujer, Rocío Pardo, a un mes de casarse

"La idea de que yo quizás no quería ser mamá y Nico acompañarme en eso, que no es menor… entonces, fueron muchas cosas que a la hora de ir conociéndonos nos dimos cuenta de que estábamos en el lugar indicado”, explicó Rocío, ahora esposa de Nicolás, sobre los puntos en los que se pusieron de acuerdo y que permitió que la relación avance al punto de casarse, hace un mes atrás.

El acompañamiento de Nicolás en la elección de la directora coreográfica de no buscar hijos biológicos juntos no fue un tema menor, a la hora de definir ni continuaban o no juntos y, sobre todo, si daban el gran paso de convertirse en marido y mujer. “Hoy estamos bien así..", confío, Rocío. Pero, pero, pero...la rubia también "dejó la puerta abierta" a un posible "cambio de opinión"- “Uno va hablando con el presente que tiene...”.

"Somos muy parecidos, y también hay diferencias. Yo soy un poco más extrovertida, estoy un poquito más arriba todo el día, y Nico por ahí es más tranquilo, que juntos hacemos un buen equilibrio”, contó, por otro lado, Pardo, sobre la complementación del vínculo que mantienen con Cabré.

CÓMO ES LA CASA NICO Y ROCÍO QUE SE HICIERON EN CARLOS PAZ

Amantes de las sierras, de la vida en Carlos Paz, con la paz y la tranquilidad de algunas de las zonas que impone la plaza cordobesa -provincia de la que Rocío es natalicia-, con Nicolás decidieron armarse una casa allá, a fin de tener su propia morada cada vez que viajan.

Nicolás Cabré, nota

Y fue a través de sus redes sociales, que ambos compartieron imágenes de la terraza que armaron, a fin de tener un cálido espacio al aire libre. “Amo el verano. Terminando la terraza de Carlos Paz”, escribió la actriz, en un posteo en Instagram, junto a las imágenes del lugar.