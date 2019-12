Julieta Prandi estaría de novia con el líder de Airbag

Si bien en un primer momento la habían relacionado sentimentalmente con el humorista Freddy Villareal, ella misma salió a desmentirlo.

Sin embargo, pareciera que las puertas de su corazón no están completamente cerradas, ya que Ángel De Brito aseguró ayer en LAM que la actriz estaría en pareja con Guido Sardelli, el cantante de la banda Airbag.

"Hace ya unos meses que comenzaron a salir", afirmó el periodista y detalló que este fin de semana Prandi fue a un recital del grupo con amigos y, una vez que finalizó el concierto, pasaron por los camarines a saludar.

Guido es el menor de los tres hermanos Sardelli y es siete años menor que la actriz, dado que él tiene 31 y ella 38.

Pero más allá del plano amoroso, a Prandi la espera un 2020 cargado de mucho trabajo. Es que este verano protagonizará la obra teatral "Atrapados en el museo" en Carlos Paz, donde compartirá escenario con Pedro Alfonso, Fredy Villarreal, Bicho Gómez, Florencia Torrente, Micaela Viciconte, Macarena Rinaldi y Rodrigo Noya.

Según explicó la modelo en "La noche de Mirtha", en marzo, una vez finalizada la temporada, conducirá un programa por la FM La 100 el cual irá por las tardes.

Esta novedad tomó por sorpresa a los directivos de América, quienes habían estado avanzando con las negociaciones para que Prandi se sumara al frente de un ciclo vespertino, debido a que esa franja horaria quedará libre el próximo año tras la salida de Pamela David.

No obstante, esto no sería un impedimento para las autoridades del canal, quienes no descartan la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo y sumarla como figura en su propuesta para el próximo año.

El pasado fin de semana, Julieta reveló en "PH, Podemos Hablar" un duro episodio que vivió con su ex marido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi.

Según su relato, el hombre le había propuesto comprar un departamento más grande para vivir. Para ello, Prandi habría entregado un departamento de su propiedad que Contardì habría puesto a nombre de su hijo Ezequiel. Mientras que la nueva vivienda fue escriturada en nombre de la madre de su ex pareja, dejandola a ella sin ninguna vivienda.