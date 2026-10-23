Julieta Prandi habló tras su separación de Emanuel Ortega y desmintió los rumores de infidelidad

A menos de un mes de su casamiento, la conductora aseguró que la relación no era tóxica y destacó que la honestidad era la base del vínculo.
La conductora, modelo y actriz Julieta Prandi habló públicamente por primera vez sobre su separación de Emanuel Ortega, ocurrida menos de un mes después de su casamiento. En sus declaraciones, sostuvo que la relación se construyó sobre la confianza y la sinceridad, rechazó que se tratara de un vínculo tóxico y aclaró que las mujeres mencionadas en las versiones sobre una posible tercera en discordia no fueron el motivo de de las discusiones de la pareja.
“Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca”, expresó Prandi al describir la relación de seis años que mantuvo con el hijo de Palito Ortega.
La actriz regresó de Brasil, donde pasó unos días de descanso junto a su mejor amigo, Sebastián Waizer. El viaje coincidió con las fechas que tenía previstas para la luna de miel con el músico. Según explicó, había solicitado sus vacaciones en la radio antes de que la separación se hiciera pública, el 12 de octubre, apenas 27 días después de la boda civil.
“Estoy triste. Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, había contado sobre la escapada, que también le permitió alejarse por un tiempo de la exposición mediática.
Al referirse al anuncio de la ruptura, Prandi cuestionó la repercusión que tuvo su publicación en redes sociales. “No sé por qué le dieron tanta importancia a mi publicación, como si fuese el ojo de la tormenta. Es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro, y yo no voy a ser la excepción; me casé enamorada”, manifestó.
Asimismo, dejó en claro que no busca desacreditar a su expareja y destacó los años que compartieron. “Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra", señaló.
Prandi también se refirió a Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, la expareja de Ortega, y negó que haya tenido relación con el conflicto. “No tuvo nada que ver" con lo ocurrido, aclaró, y agregó: "La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho, tuvimos una charla normal de libriana, no sé qué, de mi historia, y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa”.
Por otro lado, habló sobre Josefina Lynch, cantante y modelo que también quedó involucrada en las especulaciones. “Me enteré ahora que estuvo tres días en el estudio. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, comentó.
Finalmente, Prandi consideró que Lynch “tenía muchas ganas de salir a dar detalles”, en alusión a la exposición pública que alcanzó el episodio.
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