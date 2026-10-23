Julieta Prandi habló tras su separación de Emanuel Ortega y desmintió los rumores de infidelidad

Al referirse al anuncio de la ruptura, Prandi cuestionó la repercusión que tuvo su publicación en redes sociales. “No sé por qué le dieron tanta importancia a mi publicación, como si fuese el ojo de la tormenta. Es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro, y yo no voy a ser la excepción; me casé enamorada”, manifestó.

Asimismo, dejó en claro que no busca desacreditar a su expareja y destacó los años que compartieron. “Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra", señaló.

Qué dijo sobre las mujeres vinculadas con los rumores

Prandi también se refirió a Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, la expareja de Ortega, y negó que haya tenido relación con el conflicto. “No tuvo nada que ver" con lo ocurrido, aclaró, y agregó: "La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho, tuvimos una charla normal de libriana, no sé qué, de mi historia, y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa”.

Por otro lado, habló sobre Josefina Lynch, cantante y modelo que también quedó involucrada en las especulaciones. “Me enteré ahora que estuvo tres días en el estudio. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, comentó.

Finalmente, Prandi consideró que Lynch “tenía muchas ganas de salir a dar detalles”, en alusión a la exposición pública que alcanzó el episodio.