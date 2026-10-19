La joven también expresó su tristeza por el momento que atraviesa su padre y pidió que las diferencias de la expareja puedan resolverse puertas adentro. “Triste, obviamente, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera”, sostuvo. Luego agregó: “Espero que se pueda resolver de forma privada, como tendría que haber sido desde el momento uno, y que esta situación se termine de una vez por todas”.

India contó que se enteró de la ruptura a través de las historias de Instagram de Prandi, al igual que los demás integrantes de su familia. Aunque señaló que su padre sabía que existían problemas en la pareja, aseguró que el resto desconocía la situación. “Todos fuimos a escribirle a mi papá para preguntarle si era verdad”, relató. Por el momento, explicó que no habló con la modelo porque prefiere darle espacio a Emanuel para que resuelva sus diferencias y evitar involucrarse en el conflicto.

La hija del músico aseguró que está pendiente de él y describió el dolor que le provoca verlo afectado por el final de la relación. “Nunca lo vi tan triste a mi papá, la verdad. Lo afectó mucho esta forma de cómo se está dando todo”, afirmó. También remarcó que la separación lo tomó desprevenido y defendió los sentimientos que todavía tendría por Prandi: “A Julieta mi papá la ama, la ama, y lo veo en sus ojos y veo por cómo habla de ella, que la defiende a muerte todo el tiempo hasta el día de hoy”.

Por último, India desmintió las versiones que indicaban que Emanuel estaba durmiendo en un sillón dentro de un estudio. “En un sillón mi papá no está durmiendo, se los prometo”, aseguró. Además, lamentó el final de una relación que creía que iba a durar.

Prandi y Ortega se casaron el 15 de septiembre, después de seis años juntos, pero apenas 27 días más tarde la modelo anunció la separación en Instagram. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió al comunicar la decisión.