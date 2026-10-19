La modelo salió al cruce de las versiones que circularon tras una foto suya en Brasil, donde disfruta de unos días de descanso junto a su mejor amigo. Eligió ese país en medio de las repercusiones por su separación de Emanuel Ortega.
Julieta Prandi decidió romper el silencio luego de mantenerse alejada de la prensa tras anunciar su separación de Emanuel Ortega. Desde Brasil, la modelo respondió a las críticas que recibió después de que se viralizara una imagen en la que aparece descansando en la playa junto a un hombre cuya identidad no se conocía. La fotografía despertó rumores sobre un posible nuevo vínculo sentimental, en medio de la reciente ruptura.
La postal había sido publicada el sábado por la cuenta de X @ElEjercitodeLAM. En ella, Prandi aparece recostada en una reposera y tomando sol, mientras un hombre permanece sentado a su lado. Ante los comentarios que vinculaban la escena con el final de su matrimonio, la conductora respondió directamente a una publicación que afirmaba que se había ido del país con otro hombre: “Sí, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse”.
El acompañante de la modelo es Sebastián Waizer, director, coreógrafo y productor teatral, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años. Según trascendió, fue una persona importante para que Prandi pudiera ponerle fin a su vínculo anterior con Gastón Contardi. Además, el viaje a Brasil coincidió con los días que había solicitado en la radio para su luna de miel, según contó su amigo y compañero de trabajo Mariano Peluffo.
Mientras Prandi respondía a las versiones sobre sus vacaciones, India Ortega se refirió al impacto que tuvo la separación en su padre, Emanuel, y en el resto de la familia. En diálogo con una cronista de Infama, la hija del músico y Ana Paula Dutil reconoció que la noticia la tomó por sorpresa. “Estoy un poco sorprendida, porque nadie se lo esperaba. Se casaron hace muy poco, entonces nadie en mi familia se esperaba este momento”, explicó.
La joven también expresó su tristeza por el momento que atraviesa su padre y pidió que las diferencias de la expareja puedan resolverse puertas adentro. “Triste, obviamente, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera”, sostuvo. Luego agregó: “Espero que se pueda resolver de forma privada, como tendría que haber sido desde el momento uno, y que esta situación se termine de una vez por todas”.
India contó que se enteró de la ruptura a través de las historias de Instagram de Prandi, al igual que los demás integrantes de su familia. Aunque señaló que su padre sabía que existían problemas en la pareja, aseguró que el resto desconocía la situación. “Todos fuimos a escribirle a mi papá para preguntarle si era verdad”, relató. Por el momento, explicó que no habló con la modelo porque prefiere darle espacio a Emanuel para que resuelva sus diferencias y evitar involucrarse en el conflicto.
La hija del músico aseguró que está pendiente de él y describió el dolor que le provoca verlo afectado por el final de la relación. “Nunca lo vi tan triste a mi papá, la verdad. Lo afectó mucho esta forma de cómo se está dando todo”, afirmó. También remarcó que la separación lo tomó desprevenido y defendió los sentimientos que todavía tendría por Prandi: “A Julieta mi papá la ama, la ama, y lo veo en sus ojos y veo por cómo habla de ella, que la defiende a muerte todo el tiempo hasta el día de hoy”.
Por último, India desmintió las versiones que indicaban que Emanuel estaba durmiendo en un sillón dentro de un estudio. “En un sillón mi papá no está durmiendo, se los prometo”, aseguró. Además, lamentó el final de una relación que creía que iba a durar.
Prandi y Ortega se casaron el 15 de septiembre, después de seis años juntos, pero apenas 27 días más tarde la modelo anunció la separación en Instagram. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió al comunicar la decisión.
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