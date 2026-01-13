Nicolás Vázquez reveló cómo empezó su relación con Dai Fernández

El actor contó cómo nació el vínculo, explicó que todo se dio de manera gradual y que el entorno fue clave para que ambos lo advirtieran. Además, reconoció que eran amigos y que la confianza ya estaba instalada, hasta que, en medio de su propio proceso personal, comenzaron a mirarse desde otro lugar y a preguntarse qué hacer con lo que sentían.

image

Ese cambio se terminó de confirmar tras un viaje a Mar del Plata, cuando el regreso dejó en evidencia una cercanía distinta y según contó el resto del elenco lo notó y fue entonces cuando decidieron blanquear que se estaban conociendo. Vázquez remarcó que no hubiera dado ese paso si no se tratara de algo importante para él.

Sobre el presente, se mostró pleno y entusiasmado, definió a Dai como una persona muy importante, aseguró que la está pasando bien y no escatimó elogios al hablar de ella como artista y como persona. También reflexionó sobre lo particular de construir una relación desde una amistad previa, algo que describió como raro pero a la vez muy lindo, por la naturalidad y la confianza que ya estaban instaladas.

Finalmente, Vázquez se refirió con respeto y cariño a Gimena Accardi y al vínculo que mantienen hoy, si bien reconoció que el contacto no es tan habitual, dejó en claro que el amor y el lazo familiar siguen intactos. Recordó los 18 años compartidos como una etapa valiosa, llena de aprendizajes y momentos difíciles superados juntos, y sostuvo que aceptar el final de una etapa también es parte de la vida.