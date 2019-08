"¿Saben que es lo que más me hace sentir orgullosa de mi? Que me animo a afrontar desafíos rodeada de gente que se la pasa discriminando, que si cantás cumbia seguro no sabés cantar otra cosa....O te llaman para que estés en el Colón o que vayas a España a cantar con las ‘Elegidas’ pero siempre ponen a todas en la publicidad menos a mí ¿Y la sororidad?".

La Princesita Karina puede considerar que obviarla una vez puede ser una equivocación como ocurrió el año pasado en el Teatro Colón.

En su momento, se comentó que su par Valeria Lynch le puso el pulgar para abajo para integrar el elenco. Pero la historia se repite en España, donde si bien fue convocada, no aparece en la foto de la vitrina del teatro: "Que te dejen afuera del flyer es una falta de respeto", dijo.