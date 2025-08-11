Qué dijo Wanda Nara de la publicidad de maní que ridiculizó a Icardi

Al igual que en su momento fue la publicidad de la marca de gaseosas en la que se burlaba de Maxi López a poco de la polémica traición de Mauro a su amigo y la separación del padre de sus tres hijos mayores.

Un buen contrato

“Lo que es laburo se respeta, se arregla un buen contrato y se hace”, aseguró, sin rodeos, la empresaria. De todas se manifestó conciliadora con el hombre con el que tuvo dos hijas: “Yo estuve muy feliz 12 años”.

“Siento que ese video esté editado”, dijo. Entonces continuó: “La verdad que no fui parte de quien mandó ese video ni mucho menos”.

“No filtraría un video que me hace quedar mal a mí”, se despegó Wanda Nara del escándalo del video íntimo de Mauro Icardi por el que muchos lo tildaron de poco dotado.

Wanda Nara ante una nueva temporada de Love is Blind Argentina

Wanda Nara vuelve a preparar sus valijas para irse del país, en esta ocasión, con destino a México. La empresaria se irá por tres días para grabar su rol en la conducción de la segunda temporada de Love is Blind Argentina, donde se reencontrará con Darío Barassi, según comentó en sus redes sociales.

La empresaria no dudó en expresar su alegría al ser convocada nuevamente en el proyecto y mostró sus preparativos para el viaje en sus historias de Instagram: “La felicidad que tengo no lo entenderían, haciendo lo que me gusta, viajando con mi equipo de trabajo y amigos. Segundo año como conductora de mi plataforma favorita. Netflix”.

"Y lo que más me gusta es que voy a comer mexicano", sumó, mostrando su look de aeropuerto.

Además, mencionó el apoyo incondicional de sus hijas Francesca e Isabella a la hora de irse de viaje: “Look palito para un domingo de paseo juntas. Tengo las hijas más increíbles del mundo. Me prepararon la valija y todos los looks para mis tres días en México”.