La actriz de Margarita preocupó a sus seguidores por un problema de salud

Mery Del Cerro de 41 años contó en sus redes que últimamente no se venía sintiendo bien y decidió recurrir a los especialistas.
Mery del Cerro habló con sinceridad en redes sociales y les explicó a sus seguidores los problemas de salud que estuvo atravesando en este último tiempo.
La actriz y modelo está muy enfocada en los ensayos del musical Charlie y la fábrica de chocolates, que se estrenará el próximo 4 de junio en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Allí interpreta a la Sra. Bucket, la mamá del protagonista, un papel que requiere muchas horas de canto, baile y actuación.
Hace poco, la artista de 41 años generó preocupación en su cuenta oficial de Instagram @merydelcerrook donde supera los 3 millones de seguidores al publicar en sus historias un video grabado desde una clínica. En la imagen, María Eugenia, su nombre real, aparece sonriente, en una camilla y con el brazo izquierdo conectado a una vía intravenosa para recibir suero.
"No me venía sintiendo bien y decidí entender qué me pasaba de verdad", escribió la actriz de la tira juvenil Margarita en primer lugar. Luego, la ex participante de MasterChef Celebrity contó el motivo de su presencia en la clínica: "Estoy haciendo un estudio súper completo de mi salud. Me están armando un plan personalizado según lo que mi cuerpo necesita".
"Recién empiezo, pero ya entenderlo cambia todo", reveló la pareja del DJ Meme Bouquet.
Además, la ex Casi Ángeles detalló los diagnósticos que recibió recientemente: “Inflamación sistémica, falta de energía, dolor crónico y SIBO (impacto digestivo)”.
Por último, y para llevar tranquilidad a sus seguidores, Mery explicó los tratamientos que comenzó para mejorar su cuadro de salud: “Ya empecé con sueroterapia, protocolo antiinflamatorio y NAD (energía celular)”.
“También suplementación personalizada como vitamina D y para rehabilitación física, kinesiología para dolor lumbosacro”, cerró.
Dentro de su cuadro de salud, Mery del Cerro padece SIBO, una afección digestiva que, según especialistas, aumentó notablemente en los últimos años en los consultorios médicos de distintos países.
Las siglas SIBO provienen del inglés Small Intestinal Bacterial Overgrowth y hacen referencia a un conjunto de síntomas digestivos que aparecen cuando hay un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado.
Entre los síntomas más frecuentes del SIBO se encuentran trastornos digestivos, gases, hinchazón abdominal, digestiones pesadas, diarrea o estreñimiento. Además, pueden sumarse problemas como eccemas, sequedad, picazón, migrañas, dolores de cabeza, cansancio, alteraciones del sueño e incluso cambios importantes en el estado de ánimo.
Según los especialistas, una buena forma de prevenir el desequilibrio bacteriano en el intestino delgado es realizar algunos cambios en la alimentación que pueden ser beneficiosos.
Entre los alimentos recomendados se encuentran aquellos con fibra de buena calidad, presentes en cereales integrales, tubérculos (especialmente si se cocinan y luego se enfrían), carbohidratos de excelente calidad y alimentos fermentados como el yogur.
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