La actriz de Margarita preocupó a sus seguidores por un problema de salud

"Recién empiezo, pero ya entenderlo cambia todo", reveló la pareja del DJ Meme Bouquet.

Además, la ex Casi Ángeles detalló los diagnósticos que recibió recientemente: “Inflamación sistémica, falta de energía, dolor crónico y SIBO (impacto digestivo)”.

Por último, y para llevar tranquilidad a sus seguidores, Mery explicó los tratamientos que comenzó para mejorar su cuadro de salud: “Ya empecé con sueroterapia, protocolo antiinflamatorio y NAD (energía celular)”.

“También suplementación personalizada como vitamina D y para rehabilitación física, kinesiología para dolor lumbosacro”, cerró.

mery del Cerro contó su problema de salud

Qué es el SIBO, uno de los diagnósticos que recibió Mery del Cerro

Dentro de su cuadro de salud, Mery del Cerro padece SIBO, una afección digestiva que, según especialistas, aumentó notablemente en los últimos años en los consultorios médicos de distintos países.

Las siglas SIBO provienen del inglés Small Intestinal Bacterial Overgrowth y hacen referencia a un conjunto de síntomas digestivos que aparecen cuando hay un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado.

Entre los síntomas más frecuentes del SIBO se encuentran trastornos digestivos, gases, hinchazón abdominal, digestiones pesadas, diarrea o estreñimiento. Además, pueden sumarse problemas como eccemas, sequedad, picazón, migrañas, dolores de cabeza, cansancio, alteraciones del sueño e incluso cambios importantes en el estado de ánimo.

Según los especialistas, una buena forma de prevenir el desequilibrio bacteriano en el intestino delgado es realizar algunos cambios en la alimentación que pueden ser beneficiosos.

Entre los alimentos recomendados se encuentran aquellos con fibra de buena calidad, presentes en cereales integrales, tubérculos (especialmente si se cocinan y luego se enfrían), carbohidratos de excelente calidad y alimentos fermentados como el yogur.