Mariano Martínez enfurecido por las críticas que recibe como conductor de La jaula de la moda

EL COSTADO MÁS ÍNTIMO DE MARIANO

"Yo creo que parte de mi timidez pasaba porque no encajaba, y en esa época no se sabía de la dislexia. Y era el típico: ´Uh, sos un vago´. “Uh, no te da”. “Uh, no sé qué...”. Y a la vez, jamás contaba que a mí me gustaba actuar porque en mi familia no consideraban que yo pudiese tener las condiciones para hacerlo, ¿viste? Porque era recontra introvertido, tímido a un nivel doloroso", contó Mariano, en una entrevista con Pampita, para Infobae.

"De hecho, las tablas, por más de que me las estudie de memoria, a los tres minutos se me olvidan, digamos, porque es parte de la dislexia. Con los nombres, me pasa lo mismo. Sé que de a poco los colegios se van aggiornando, van haciendo lo que tienen que hacer, porque si no frustrás a los chicos. Y eso después deriva en un montón de cosas que no están buenas, y que pueden ser muy graves", planteó, Martínez.