Mariano Martínez enfurecido por las críticas que recibe como conductor de La jaula de la moda

El actor está incursionando en un nuevo rol y fue centro de las "miradas" por largos días. Su postura ante los que "le sacan el cuero".
Después de días y días de ser el "blanco de las críticas" por su nuevo rol artístico como conductor de La jaula de la moda, Mariano Martínez se defendió. Explicó la razón por la que lo eligieron para estar al frente del programa y cuáles son sus "dificultades" ante su actual rol.
"Yo estoy tranquilo desde el primer minuto. No es lo mío conducir, no tengo experiencia en eso, pero me siento cómodo, tranquilo”, comenzó Mariano, en una nota para Intrusos en el espectáculo, por América. "No vine con la pretensión de ser el súper conductor, ni dije que sabía de moda como sabe Medina Flores o Claudio Cosano, porque lógicamente no”.
“Estaban buscando otra cosa, darle un nuevo aire al programa, por eso me llamaron a mí. Porque si quieren llamar a alguien que sepa de moda, justamente no me van a llamar a mí”, explicó, Martínez, con atino sobre el motivo por el que la gerencia y el programa, un clásico del estilismo, decidieron apostar a él.
"Mi política es que, si algo no me suma, miro para otro lado”, dejó en claro el actor, sobre los comentarios que se fueron generando desde que debutó en su nuevo rol. "Yo blanqueo todo, que tengo dislexia, que me cuesta retener a veces los nombres. Tengo un cierto grado de daltonismo con los colores”, se sinceró.
"Yo creo que parte de mi timidez pasaba porque no encajaba, y en esa época no se sabía de la dislexia. Y era el típico: ´Uh, sos un vago´. “Uh, no te da”. “Uh, no sé qué...”. Y a la vez, jamás contaba que a mí me gustaba actuar porque en mi familia no consideraban que yo pudiese tener las condiciones para hacerlo, ¿viste? Porque era recontra introvertido, tímido a un nivel doloroso", contó Mariano, en una entrevista con Pampita, para Infobae.
"De hecho, las tablas, por más de que me las estudie de memoria, a los tres minutos se me olvidan, digamos, porque es parte de la dislexia. Con los nombres, me pasa lo mismo. Sé que de a poco los colegios se van aggiornando, van haciendo lo que tienen que hacer, porque si no frustrás a los chicos. Y eso después deriva en un montón de cosas que no están buenas, y que pueden ser muy graves", planteó, Martínez.
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