Después de la doble eliminación hay nueva placa en Gran Hermano Generación Dorada

Ni bien terminó la despedida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, los jugadores pasaron al confesionario para votar y definir la nueva placa.

Después de la eliminación de Grecia Colmenares y Lolo Poggio y aún con la emoción de lo vivido a flor de piel, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada que continúan en competencia, pasaron por el confesionario para votar y definir la nueva Placa de Nominados.