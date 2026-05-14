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Después de la doble eliminación hay nueva placa en Gran Hermano Generación Dorada

Ni bien terminó la despedida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, los jugadores pasaron al confesionario para votar y definir la nueva placa.

Después de la eliminación de Grecia Colmenares y Lolo Poggio y aún con la emoción de lo vivido a flor de piel, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada que continúan en competencia, pasaron por el confesionario para votar y definir la nueva Placa de Nominados.

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Finalmente, Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juanicar, Fanco Zunino y Luana Fernández fueron los participantes que quedaron nominados en la décima segunda semana de juego de Gran Hermano Generación Dorada.

Durante las primeras 24 horas la placa será positiva y el jueves 14 de mayo -después de que bajen los jugadores más votados por el público- se transformará una placa negativa hasta la Gala de Eliminación del próximo domingo 17.

ADEMÁS: Georgina Barbarossa se quebró al aire, en medio de la marcha por la universidad pública

Todos los votos de la 11° Gala de Nominación

  • CINZIA FRANCISCHIELLO: 2 para Emanuel y 1 para Zunino.
  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Zilli y 1 para Tamara.
  • YANINA ZILLI: 2 para Cinzia y 1 para Tamara.
Captura de pantalla 2026-05-14 a las 2.05.47a.m.

  • GLADYS LA BOMBA TUCUMANA: 2 para Tamara y 1 para Luana.
  • EMANUEL DI GIOIA: 2 para Luana y 1 para Danelik.
  • TAMARA PAGANINI: 2 para La Bomba y 1 para Eduardo.
  • EDUARDO CARRERA - voto anulado por Daniela de Lucía, la última eliminada: 2 para Luana y 1 para Danelik.
  • MANUEL IBERO: 2 para Danelik y 1 para Zunino.
  • DANELIK GALAZÁN: 2 para Juanicar y 1 para Emanuel.
Captura de pantalla 2026-05-14 a las 2.07.00a.m.

  • LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Danelik y 1 para Juanicar.
  • TITI TCHERKASKI: 2 para Danelik y 1 para Zunino.
  • FRANCO ZUNINO: 2 para Tamara y 1 para Juanicar.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Eduardo y 1 para Zunino.
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Resultado final:

  • Danelik - 7
  • Tamara - 6
  • Eduardo - 4
  • Zunino - 4
  • Luana - 3
  • Cinzia - 2
  • La Bomba - 2
  • Zilli - 2
  • Emanuel - 2

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