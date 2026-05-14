Después de la doble eliminación hay nueva placa en Gran Hermano Generación Dorada

Ni bien terminó la despedida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, los jugadores pasaron al confesionario para votar y definir la nueva placa.
Después de la eliminación de Grecia Colmenares y Lolo Poggio y aún con la emoción de lo vivido a flor de piel, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada que continúan en competencia, pasaron por el confesionario para votar y definir la nueva Placa de Nominados.
Finalmente, Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juanicar, Fanco Zunino y Luana Fernández fueron los participantes que quedaron nominados en la décima segunda semana de juego de Gran Hermano Generación Dorada.
Durante las primeras 24 horas la placa será positiva y el jueves 14 de mayo -después de que bajen los jugadores más votados por el público- se transformará una placa negativa hasta la Gala de Eliminación del próximo domingo 17.
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