Por qué Luis Ventura tiene Botón Antipánico: "Estoy podrido"

“¿Por qué nosotros tenemos que tener cámaras que son violentadas, que son rotas, que son corridas, justamente para pagar robos en cadena de computadoras, de laboratorios, de oficinas?", planteó Luis, al aire de A la tarde, por América, al mostrar las cámaras en donde se ve a un hombre intentando robar en la puerta de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión.

“Este señor pasa como Pancho por su casa, espía, fuerza a ver si la puerta cede, mete el brazo, rompe el vidrio, intenta buscar una llave de la parte interna justamente para poder ingresar”, describió Ventura, sobre las imágenes que se veían en pantalla, registradas por una cámara de seguridad.

"¿Para robar qué? ¿Estatuillas? ¿Martín Fierro? ¿Qué es lo que espera buscar? ¿Computadoras? ¿Plaquetas? La verdad que yo creo que ya después de tanta inseguridad que está sufriendo Aptra, hay alguien que está elucubrando justamente joder a la entidad”, expuso el conductor de Secretos Verdaderos, los sábados, en América.

AMENAZARON A VENTURA

“Jode a una entidad de periodistas que lo único que hace es entregar premios, hacer fiestas, tratar de convocar a la cultura nacional, salir y vender premios en el exterior. ¿Qué más quieren?”, expresó Luis, furioso con la situación. Pero más allá de la bronca que el periodista decidió hacer pública, también hay otro gran problema de fondo y que involucra directamente su seguridad.

Luis Ventura, nota Semanas atrás, Luis encontró pegado al tacho de basura que está en la puerta de APTRA una bala de mortero.

"Estoy con botón antipánico hace cuatro meses. Ya son más de 50 amenazas. ¡Estoy podrido! Esto no es contra mí o contra Aptra. ¡Es contra la Argentina!”, contó Ventura, sobre la realidad en la que está inmerso, de un tiempo a esta parte.