El romántico posteo Tini Stoessel a Rodrigo De Paul el triunfo de la Selección Argentina

La cantante le dedicó un amoroso mensaje en las redes sociales a su novio luego de la heroica clasificación de la albiceleste en el Mundial 2026. El posteo se hizo viral y recibió un tendal de comentarios.
Luego del enorme triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026, Tini Stoessel se mostró emocionada y le dedicó un tierno posteo a su novio Rodrigo De Paul.
“Con el corazón”, escribió el mediocampista nacido en Sarandí en un posteo de Instagram donde publicó una foto suya tras la victoria en Atlanta, que significó el pasaporte a los cuartos de final.
La cosa no quedó ahí: Tini compartió esa imagen en sus historias de Instagram y expresó: “Te amo, mi amor”. “Te amo, Argentina”, junto a emojis de corazones y la bandera nacional.
Tal como se esperaba, las publicaciones de ambos se hicieron virales en las redes sociales y recibieron un tendal de likes y de comentarios con muy buena onda.
La estrella pop está acompañando a su novio y alentando a la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Incluso, hace unos días compartió un posteo donde dejó ver la intimidad de su reencuentro con el futbolista tras el triunfo sufrido ante Cabo Verde.
En la publicación de Instagram, Tini mostró un carrusel de fotos en el que dejó ver parte de su estadía: paseos por la ciudad, momentos al aire libre, tatuajes, fútbol, música y amigas.
La pareja del futbolista y la cantante sigue marchando con viento a favor y, según la prensa del corazón, planean su casamiento con una fiesta donde no van a reparar en gastos.
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