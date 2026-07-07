El romántico posteo Tini Stoessel a Rodrigo De Paul el triunfo de la Selección Argentina

La estrella pop está acompañando a su novio y alentando a la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Incluso, hace unos días compartió un posteo donde dejó ver la intimidad de su reencuentro con el futbolista tras el triunfo sufrido ante Cabo Verde.

En la publicación de Instagram, Tini mostró un carrusel de fotos en el que dejó ver parte de su estadía: paseos por la ciudad, momentos al aire libre, tatuajes, fútbol, música y amigas.

La pareja del futbolista y la cantante sigue marchando con viento a favor y, según la prensa del corazón, planean su casamiento con una fiesta donde no van a reparar en gastos.