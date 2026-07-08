Guillermo Francella y Adrián Suar, juntos en la pantalla grande

Este filme no es una copia literal de la película original -el guion fue adaptado por Fernando Castets al contexto argentino-, pero claramente toma como referencia la premisa original.

Grandes nombres

Esta adaptación argentina mantiene el espíritu cómico de la película inglesa, pero con acento local, un elenco estelar y situaciones propias del humor rioplatense.

Guillermo Francella

Adrián Suar

Juan Minujín

Flavia Palmiero

Agustina Cherri

Arturo Puig

Rodolfo Ranni

Fernanda Mistral

Rodrigo Noya

Pablo Codevilla

Gustavo Bassani

Daniel Araoz

Coco Portillo

La película será producida por Luis Alberto Scalella y el propio Guillermo Francella, en una apuesta que promete humor típico del cine argentino.

Guillermo Francella acumula numerosos éxitos en cine y televisión ("Casados con hijos", "Poné a Francella", "Homo Argentum", entre otros), mientras que Adrián Suar combina actuación con producción ("Los Roldán", "Solamente Vos", "30 noches con mi ex", "Me casé con un boludo", entre otras).

Ariel Winograd, director de éxitos como "El robo del siglo", "Mamá se fue de viaje" y "Hoy se arregla el mundo", vuelve a apostar por la comedia de enredos.