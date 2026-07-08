Guillermo Francella y Adrián Suar, juntos en la pantalla grande

Guillermo Francella y Adrián Suar compartirán pantalla grande por primera vez, se trata de la comedia de humor negro “Funeral y medio”.
Dos de las figuras más taquilleras del cine y el teatro argentino protagonizarán -por primera vez- una película juntos, Guillermo Francella y Adrián Suar, encabezarán el filme “Funeral y medio”, una comedia dirigida por Ariel Winograd que llegará a los cines en marzo de 2027.
El anuncio se realizó a través de un video promocional difundido en redes sociales, donde ambos actores celebraron el esperado encuentro artístico. “Juntos por primera vez" comienza diciendo formalmente Francella, a lo que Suar le acota "en el cine” y luego, en tono más descontracturado bromea “Que sí, que no, nos volvimos a juntar” mientras su compañero se asoma desde atrás.
En el video promocional se pueden ver varias imágenes del proceso de filmación de esta comedia que adapta el concepto y el tono de la exitosa película británica “Muerte en un funeral” -original de 2007-, dirigida por Frank Oz, y su remake estadounidense de 2010.
La historia gira en torno a un funeral familiar que se descontrola a raíz de secretos, enredos, malentendidos y situaciones totalmente absurdas, combinando humor negro, caos general y momentos emotivos, típico del género de comedia de enredos británica.
Este filme no es una copia literal de la película original -el guion fue adaptado por Fernando Castets al contexto argentino-, pero claramente toma como referencia la premisa original.
Esta adaptación argentina mantiene el espíritu cómico de la película inglesa, pero con acento local, un elenco estelar y situaciones propias del humor rioplatense.
La película será producida por Luis Alberto Scalella y el propio Guillermo Francella, en una apuesta que promete humor típico del cine argentino.
Guillermo Francella acumula numerosos éxitos en cine y televisión ("Casados con hijos", "Poné a Francella", "Homo Argentum", entre otros), mientras que Adrián Suar combina actuación con producción ("Los Roldán", "Solamente Vos", "30 noches con mi ex", "Me casé con un boludo", entre otras).
Ariel Winograd, director de éxitos como "El robo del siglo", "Mamá se fue de viaje" y "Hoy se arregla el mundo", vuelve a apostar por la comedia de enredos.
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