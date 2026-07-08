Los nervios de Moria Casán y Cecilia Roth durante el partido de Argentina

El momento ocurrió durante la producción de “Moria”, la serie biográfica de Netflix que se estrenará el 14 de agosto de 2026, y en la que Cecilia encarna a la protagonista de "Cuestión de Género" en su etapa de participación en el "Bailando por un Sueño" de Marcelo Tinelli.

Cecilia Roth como Moria Casán

El partido disputado por la Selección fue una verdadera montaña rusa: Argentina remontó en los 10 minutos finales con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, desatando la euforia total en el set. Los gritos de alegría y los aplausos cerraron una secuencia que pasó del sufrimiento a la celebración en pocos minutos.