Los nervios de Moria Casán y Cecilia Roth durante el partido de Argentina

Las actrices siguieron el agónico triundo del equipo de Lionel Messi por 3 a 2 ante Egipto durante una jornada de grabación de la biopic de Moria Casán.
Moria Casán y Cecilia Roth vivieron con máxima intensidad el agónico triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 ante su similar de Egipto, en el marco del Mundial 2026. La particular situación se dio en un set de grabación de Netflix, donde se encontraban filmando la biopic sobre la vida de “la One”.
El video con sus reacciones, compartido por la cuenta oficial de Che Netflix, y en las imágenes se ve a ambas actrices completamente absorbidas por el partido, con gestos de desesperación, gritos y comentarios sin filtro.
Durante los minutos finales del partido, cuando Argentina estaba por ganar y el tiempo parecía no pasar, Moria Casán explotó de ansiedad “¿Tiene un reloj de arena, este hijo de put...?” soltó "la One" mirando el reloj del partido. Momentos antes se la escuchaba contar los minutos en voz alta (“51, 52...”) mientras un miembro de producción intentaba calmarla.
En la biopic, Cecilia Roth interpreta a Moria Casán en la actualidad, y acompañaba el nerviosismo de "la lengua karateca" con humor y complicidad “Diez minutos. Ya está, basta” decía entre risas y tensión.
El momento ocurrió durante la producción de “Moria”, la serie biográfica de Netflix que se estrenará el 14 de agosto de 2026, y en la que Cecilia encarna a la protagonista de "Cuestión de Género" en su etapa de participación en el "Bailando por un Sueño" de Marcelo Tinelli.
El partido disputado por la Selección fue una verdadera montaña rusa: Argentina remontó en los 10 minutos finales con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, desatando la euforia total en el set. Los gritos de alegría y los aplausos cerraron una secuencia que pasó del sufrimiento a la celebración en pocos minutos.
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