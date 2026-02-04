Espectáculos |

El nuevo lifting de la China Suárez

La actual pareja del futbolista Mauro Icardi mostró, a través de su cuenta de Instagram, el procedimiento estético al que se sometió en Turquía.

Luego de las polémicas que generaron sus entrevistas a los programas "La Mañana con Moria" y "Puro Show", María Eugenia Suárez sorprendió nuevamente al publicar -en su cuenta personal de Instagram- una serie de fotografías de su último tratamiento estético en Estambul, Turquía.

La protagonista de "La hija del fuego" se mostró al natural, sin maquillaje, mientras se sometía al procedimiento llamado "Morpheus 8", que se trata de un lifting sin cirugía.

image

“Es un tratamiento profundo que combina microneedling + radiofrecuencia para renovar tu piel por completo” escribió La China en una de sus historias.

Según especificó la actriz, el tratamiento tensa la piel sin necesidad de recurrir al botox "El calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Suaviza: Borra cicatrices de acné, arrugas profundas". Además, agregó "Esculpe: Elimina pequeños cúmulos de grasa. Ilumina: Obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente”.

image

En su última historia sobre el tratamiento estético, la actriz publicó una imagen de cómo quedó su cara postratamiento, luciendo orgullosa de los resultados obtenidos.

