Anunciaron el casamiento de la China Suárez y Mauro Icardi: cuándo y dónde será la boda

"Se viene la sentencia de divorcio en Italia y, como es un divorcio vincular, le permite la posibilidad a Mauro Icardi de que se vuelva a casarse", contó Facu Ventura, en La mañana de Moria, el programa de Moria Casán, por El 13, sobre el futuro de la protagonista de Hija del fuego -en el prime time del canal- y el jugador de fútbol.

"Me contaron que está planeando una súper propuesta matrimonial para casarse este año con la China Suárez. También me contaron que se van a casar en Argentina, señores", agregó el periodista, con el dato preciso de donde se concretaría la unión entre la actriz y el jugador del Galatasaray, a quien se le vence su contrato con el club turco en mayo.

Cabe destacar que el divorcio entre Icardi y Nara se concretará, si todo marcha tal cual lo previsto, en el mes de marzo, en Italia. Así es como se viene gestionando y es lo que está esperando el deportista para poder avanzar con su relación con la artista, plan que arrastra desde el año pasado, incluso cuando se habló de la posibilidad de una unión convivencial.

¿LA CHINA Y MAURO PLANEAN TENER UN HIJO?

"Es algo que hablamos... Por ahora estamos bien así, disfrutando de la relación, y fueron muchos cambios para mí y para mis hijos. Es algo que se habla, pero a futuro no es algo para ahora", adelantó la China, pocos días atrás, en una entrevista en tevé, en donde se refirió a los deseos de formar una familia con Mauro.

Es decir, el primer paso a concretar para Suárez e Icardi es el de pasar por el Registro Civil y celebrar su amor con un gran banquete que promete será un "tirar la casa por la venta". Y que, luego, ya pasados los meses, quizá en miras del 2027, llegue el embarazo y primer hijo en común de la pareja.