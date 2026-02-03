Rating en TV: ¿Quién ganó la competencia de "fuego" entre Wanda Nara y la China Suárez?

Por un lado, la estrategia de la emisora de Constitución de poner la ficción en el horario central fue la apuesta de aprovechar los productos que ya tuvieron buena llegada en la gente, en tiempo en donde no se graban telenovelas, como en las mejores épocas de la industria, que hace años no se ve en los canales abiertos. Y, por el otro, un canal que decidió mover el horario del comienzo de su programa "estrella" para no perder audiencia y generar una verdadero "cara a cara" entre la ex y la actual de Mauro Icardi.

¿Pero quién ganó la "batalla" de fuego? Al parecer, por lo menos en la primera emisión del lunes 2, por la noche, hay una consagrada y se trata de Wanda. Porque las mediciones así lo demuestran. La Hija del Fuego debutó con 3 puntos, segundos en la franja, frente a los 6.9 de Telefe Noticias y apenas una décima por encima de LAM. A medida que pasaron los minutos, fue subiendo hasta los 3.3, pero el noticiero también hizo lo suyo, manteniendo la expectativa por la gala de eliminación de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity, finalmente, empezó casi 21.45 con un piso de 7.2, mientras La Hija del Fuego continuaba subiendo a 3.6 puntos, luego a 3.8 y terminó con 4 sólidos, generando un suba en su audiencia que, ojo, podría ir creciendo con el correr de los capítulos, considerando que la ficción tiene un total de 22. Si bien el reality de Wanda Nara no perdió porque llegó a alcanzar los 7.3, sí notó la caída de audiencia durante los minutos que tuvo en frente a la novela.

LA CHINA HABLÓ DE WANDA

“La necesidad de tanta cosa todo el tiempo es clara”, dijo la China, al ser consultada, en las últimas horas, sobre los dichos de su archienemiga pública Wanda, sobre los supuestos malos olores con los que se habría encontrado Icardi años atrás, al momento de tener un encuentro íntimo con Suárez, en París, Francia.

“Había dicho algo de olor a marihuana, o algo así. Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo. Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado... Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!. Fue súper violento eso y muchas cosas más. Pero hubo cosas peores con menores de edad, con mis hijos, y muchas cosas. Pero eso habla de quién lo hace”, dijo Suárez, filosa, contra Nara.