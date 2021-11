Si bien el conductor es un especialista en hacer de cada charla algo interesante, abordando desde lo profesional hasta lo más íntimo, en este caso su entrevistada tenía todos los ingredientes para hacer la nota aún más atractiva, luego de la alta exposición que tuvo su affaire con Mauro Icardi y su consecuente enfrentamiento con la esposa del futbolista, Wanda Nara.

"Vamos a charlar un rato, a disfrutar, a conversar, me contás un poco de tu vida, de tus cosas... Aparte, no estás en ningún quilombo, nada", la chicaneó Fantino de arranque. "¡Yo, nunca! Yo siempre perfil bajo, como me decían en mi casa", se rió la China entendiendo el juego.

China-Suarez-Fantino-00.mp4

La expareja de Benjamín Vicuña soltó enseguida: "¿Sabés qué entendí? Que siempre se va a hablar. Yo ya lo tengo como un poco aceptado y creo que es, no el precio de la fama porque odio esa frase, pero sí el precio de vivir con la libertad que vivo. Yo desde que soy muy chica entiendo que hay gente que le da más miedo el qué dirán. A mi nunca me importó, ni en el colegio, ni el trabajo".

Acerca de su exposición y de lo que se habla, escribe y publica sobre su vida, confesó: "Te llega, evidentemente, por cualquier lado, por más de que vos tomes la decisión de no ver, siempre te llega por algún lado. Pero ya cuando hay tanto ruido es como siempre le digo a mi entorno, a mis amigos: 'Bueno, no quiero saber, porque muchas de las cosas tampoco son verdad'".

"¿No estás informada de lo que se dice?", le preguntó Fantino. "Sí, estoy siempre informada. obvio. Pero estaba en Madrid, también, estaba grabando mucho, estaba cumpliendo un sueño, entonces tenía la cabeza muy en eso (...). Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o rebelde, pero yo no... El día que mis hijos me pregunten qué es lo que quieren saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos", le contestó su entrevistada del ciclo de Star+.

"Yo ni a un novio me banco que me venga a pedir explicaciones. '¿Donde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban...?' No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido hacer un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad", sostuvo la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

"Se formó una grieta con vos", le dijo Fantino. "Eso es muy argentino, igual, vamos a decirlo", le devolvió. "Se politizó la cuestión por tu descargo. ¿Lo escribiste vos o te lo escribieron?", quiso saber Alejandro.

"No hay una persona menos política que yo", contestó la China. "¿No hubo política en tu descargo?", insistió el conductor de Intratables. Y ella se permitió una broma: "¿Qué dicen, que me lo escribió Macri?". "No, que podrías haber sido aconsejada por el Colectivo de Actrices...", acotó Fantino. "No, nunca estuve en contacto. Las banco y todo, pero nunca ni me llamaron ni sé bien quiénes son...", se limitó a responder la actriz.

"Creo que estamos todos muy susceptibles, en general. Muy hostiles: está este tema de la cancelación...", dijo. "¿Qué te pasa con eso, sentiste que querían cancelarte?", le preguntó Fantino. "Siempre, cancelan a todo el mundo", sostuvo.

"¿La pasaste mal?", le preguntó el conductor. "Sí, claro que sí. No tan mal como pensaron. Había gente que me escribía dándome el pésame. Hay gente que si le pasara esa situación… Yo no estaba en Argentina, entonces tal vez al verlo de lejos, por ahí es distinto (...) No me lo tomo personal, antes sí. Ahora no", reconoció ella.

China-Suarez-Fantino-01.mp4

"¿Tenés ganas de conocer a alguien, cómo hacés siendo tan famosa?", indagó el animador. "Nunca tuve la aplicación que tienen todos mis amigos (Tinder), que están para un lado y para el otro, y que me hace mucha gracia. ¿Te imaginás el quilombo si la tuviera? La exposición, a quién se 'garchó', a quién no...", le contestó mientras se reía a carcajadas.

"Tampoco me muero por estar... estoy bien, fue como demasiada sacudida, mucho todo así que cuando tenga que llegar, llegará", agregó.

"¿No te imaginás conociéndote con un flaco que no sea del medio, que no tenga nada que ver?", le dijo Fantino y su respuesta fue: "¡Ojalá! Ojalá, sí, ya sería hora. Pasa que la gente se pregunta porqué siempre con actores y es porque estamos todo el día ahí metidos, y es como que siempre la misma gente, la mismas caras... Es medio inevitable".

"El actor es muy intenso y egocéntrico. Yo soy como la anti-actriz pero porque no me gusta... No sé cómo explicarlo", dijo. Enseguida respondió que no tiene un patrón definido en lo físico a la hora de tener una pareja sino que lo que pone en foco es "la personalidad", y que prefiere los "introvertidos".

"No me gustan los hombres que hablan tanto, el que es el centro de atención en una reunión, en general no me gusta; me gusta el que está apartado, calladito, porque me genera curiosidad", confesó.

"No tengo la imagen de la femme fatale. Cuando me conocés soy 'un pibe más'", remarcó la China al tiempo que reveló que tiempo atrás varias de sus parejas le dijeron "que tenía cara de o..., fueron muchos y ahí me di cuenta de que debía ser cierto, yo les parecía atipatiquísima".

"A lo mejor era para que no pensaran que me los quería levantar, no sé... es para hablarlo con mi psicólogo. Debería volver al psicólogo, urgente, pienso que todos deberíamos psicoanalizarnos".

"No siento que los hombres me tengan miedo, posta. Hay una imagen de los medios de la 'come hombres' pero después me ves con mis hijos o mis amigos, en zapatillas y dicen 'Ah, pero esta no es la mina de Instagram'. Eso sí me lo han dicho", confesó.

China-Suarez-Fantino-02.mp4

"La monogamia no es natural"

En otro pasaje de la entrevista, Fantino le consultó sobre la monogamia y Eugenia opinó: "Creo que no es natural. Nunca estuve 20 años con la misma persona porque no lo viví. Tengo sentimientos encontrados. Yo siempre tuve relaciones monogámicas, pero no sé qué va a pasar a futuro".

"¿Hay algo que aprendiste de todo esto?", indagó el exrelator de fútbol y su entrevistada dijo que "sí, y lo resolví en privado", mientras sonreía. "No te voy a decir con quién ni qué. Pero lo resolví en privado", agregó.

"¿Te dejó tranquila internamente?", insistió Fantino. "Sí", respondió Suárez. "¿Dormiste mejor después de eso?", quiso saber el conductor. "Sí", obtuvo como respuesta. "¿Tu conciencia está tranquila?", repreguntó. "Re", le contestó ella.

"Siempre se les pide explicaciones a las mujeres. Desde el colegio y en todo sentido. La mujer que no decide tener hijos: '¿Y por qué?'. La que tiene muchos hijos: '¿Y por qué?'. La que se separa: '¿Y por qué se separa?'. La que está con más de uno y sale más de uno: 'Es puta'. Es constantemente una etiqueta. Y después está el machismo en mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Esto pasa mucho. Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, como de poca empatía. Hay mujeres que son las primeras en señalar a otra mujer. Y eso es por como nos adoctrinaron y nos metieron en la cabeza la competencia", opinó la actriz en un descargo ante la mirada machista y los preconceptos de la sociedad.