Wanda Nara volvió a encender la polémica contra Mauro Icardi y la China Suárez

Los reposts se produjeron el sábado por la noche, el mismo día en que Wanda se reencontró con sus hijas tras haber pasado la Navidad junto a Icardi y la China. El timing del gesto no pasó desapercibido y fue interpretado por muchos usuarios como una clara provocación.

Uno de los videos que la empresaria decidió compartir fue realizado con el videojuego "Los Sims". Allí se recrea la llegada de la pareja a la Argentina y una supuesta planificación mediática durante las fiestas. El personaje que representa a Icardi se dirige a la China con el apodo “moncha”, término que el futbolista había utilizado públicamente cuando aún intentaba reconciliarse con Wanda.

El clip también hace referencia a las fotos navideñas de la pareja, al vestido elegido por la actriz y a las actitudes del delantero del Galatasaray, presentadas en tono irónico como un intento de “venganza” hacia su ex esposa. En otro de los videos repostados, publicado por la cuenta “princesa terreneitor”, se burla de la llegada de Icardi y la China a Ezeiza, cuando las cámaras siguieron al futbolista mientras la actriz quedaba detrás cargando valijas junto a sus hijos, una escena que luego fue ampliamente comentada en redes.

Además, el contenido sugiere que el personaje de la China tolera ciertas actitudes de su pareja a cambio de lujos, reforzando la mirada satírica sobre la relación. Otro de los videos virales, también compartido por Wanda, incluye diálogos ficticios cargados de ironía, referencias al dinero, la exposición mediática, la competencia sentimental y las indirectas constantes en redes sociales.

Mientras tanto, Wanda está de vacaciones en Punta del Este

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática este fin de semana tras viajar a Punta del Este para reencontrarse con sus hijas, luego de la partida de Mauro Icardi a Turquía, donde el futbolista retomó los entrenamientos con el Galatasaray. La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity fue captada por las cámaras al arribar al balneario uruguayo, en un clima distendido y de descanso.

La mediática no viajó sola: estuvo acompañada por su pareja, Martín Migueles, en medio de los rumores de infidelidad que circulan desde hace días. A su llegada, Wanda respondió de manera breve algunas consultas del programa de TV "Infama", sin profundizar en el escándalo ni hacer declaraciones contundentes.