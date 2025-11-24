María Becerra y su lucha por la maternidad: "Valgo mucho para terminar muerta por..."

“Quería ser mamá joven...”, se sinceró, María, en un primer momento de la nota, al explicar su profundo deseo de convertirse en madre en pleno noviazgo con J Rei y en uno de los momentos más altos de su carrera como cantante. “Mi sueño siempre fue ser mamá joven porque a mí mis padres me tuvieron de grandes. Quería tener toda la vitalidad y energía que tenés a los veintipico".

"Pero después me di cuenta que en tres o cuatro años también voy a seguir siendo joven... Todavía no encontramos el problema que yo tengo. Tal vez es otra cosa. Yo creo mucho en Dios y quizás me está diciendo que en este momento no tiene que ser”, reflexionó Becerra, en voz alta. "Estuve a nada de morirme, los doctores le dijeron a mi novio ‘queremos que estés preparado porque hay muchas chances de que se muera’", contó, la cantante, por primera vez.

"Estuve como siete días internada, en terapia, intubada. Tuve una hemorragia interna muy heavy, perdí como dos litros de sangre", recordó María, sobre el preocupante momento de salud que vivió en la primera etapa de este año, a consecuencia de un embarazo que no llegó a término y que puso en jaque a su salud.

LAS COMPLIACIONES DE SALUD A LAS QUE SE ENFRENTÓ MARÍA

"Yo valgo mucho como persona como para terminar muerta por una ilusión tan grande de querer tener un bebé. Soy joven, tengo un montón de cosas por vivir. “Hay muchas otras cosas que no conocen, que también pasaron y fueron terribles”, compartió María, al reflexionar en voz alta sobre todo lo atravesó en los últimos meses.

María Becerra con J rei María Becerra con su novio, el cantante J Rei.

"Hay que hacerse controles y escuchar al cuerpo. Yo tuve síntomas y no los dejé pasar...", expresó Becerra. Y, luego, la artista, se refirió al proceso que está transitando para volver a subirse a los escenarios y retomar el ritmo de su carrera. "Estoy en rehabilitación física y vocal. Tengo que recuperar fuerza y capacidad pulmonar. Estoy volviendo de a poco, con mucha responsabilidad”, contó la cantante.