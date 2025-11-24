Masterchef Celebrity: los platos hondos arruinaron la noche

La primera participante en presentar su preparación fue Marixa Balli, en ese momento los chefs explicaron que -para ellos- todas las pastas se presentan en plato hondo, a excepción del raviolón, lo que generó la sonrisa incómoda de varios concursantes que habían elegido esa opción.

Cuando terminó la devolución de la reina de la cachaca, Wanda Nara preguntó si había algo peor -para esta preparación- que un plato hondo, a lo que Damián Betular afirmó que era peor el plato negro, por lo que Susana Roccasalvo y Agustín "Cachete" Sierra se tentaron de la risa.

Durante toda la noche continuaron las bromas con la elección de los platos, y cuando terminó la devolución de Ian Lucas, el chef repostero expresó su deseo de que el resto de los participantes no hayan usado el mismo plato que el youtuber porque era "terrible". Inmediatamente, Balli y Sierra se tentaron de la risa al ver que habían elegido el mismo tipo de plato.

Finalmente llegó el momento en que Agustín Sierra presentó su raviolón y previendo los inconvenientes llevó un plato chato extra, a lo que Wanda Nara comentó "Lo bueno es que la mitad de la devolución ya te la imaginas".

Luego de probar el raviolón Nino Borgese del actor, el chef repostero sentenció "Si hablamos de estética, sabor y proporción sería un 10, pero para que vean lo importante, se hubiera lucido este raviolón divino en un plato un poco más amplio" por lo que le propusieron que buscara un plato blanco más grande, para mostrarle cómo cambiaba la presentación.

Finalmente, Germán Martitegi expresó "Es un 9, tiene buen sabor, el relleno está muy bien, la yema está en el punto justo, faltaría un poco de emulsión alrededor, eso me parece que le resta... un 8. No estoy hablando del plato, bueno 7 ", pero gracias a la gestión de Donato de Santis la calificación terminó con un 7,50.