Cómo hizo Migue Granados para bajar 20 kilos: "Estaba obsesionado y con mucho sobrepeso"

"Estoy en plan bajar de peso...", compartió el directivo de Olga, uno de los canales dtream más importantes. Para, luego, con la picardía que lo caracteriza a la hora de contar algo, Migue -hijo de Pablo- se adentró en relatar la rutina que sigue para modificar su vida y generar un cambio de hábitos.

“Estoy comiendo liviano y caminando una hora por día día. Con eso ya estás ok. Bajé 20 kilos ya, Y pude conocer personalmente a mi pe...”, bromeó, Granados, fiel a su estilo. Y explicó la razón por la que decidió compartir su presente con los oyentes de su programa... Fue a partir de una noticia que se hizo viral, en los últimos días.

"Robbie Williams perdió parte de su visión por culpa de inyecciones para bajar de peso", decía un tweet, que llegó a miles y miles de usuarios de la red social X. Y, ante noticia, Migue reaccionó: "Dejen de joder con el Ozempic de verg... ese es un peligro", planteó el artista, al aire. "Estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto", describió. Y agregó: "Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas", contó, Granados.

MIGUE CONTRA LOS TRATAMIENTOS "MÁGICOS"

"Yo no soy quién para hablar de salud, claramente. No sé por qué vienen a buscar a Migue Granados para que opine de un tema de salud", expresó, Migue, en diálogo con El 13. "Yo, lo que había tuiteado es que está ahora como muy de modelo que es un medicamento, que es un regulador para gente que tiene diabetes, algo así. Que no lo sé, yo estoy hablando por eso".

"Te digo, vayan al médico, pregunten a la gente que sabe. Y como hay mucha gente que supuestamente le están apareciendo cosas, supuestamente, por eso. Y tengo amigos que lo han usado", se sinceró, Granados. "Yo también estaba obsesionado y con mucho sobrepeso, y sigo... Todavía me falta, pero como diciendo ‘che, ¿viste esos atajos que atentan contra la salud?, porque en realidad ese medicamento es para otra cosa y creo que la consecuencia es que te saca el hambre".