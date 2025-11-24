Ricardo Darín y Gastón Pauls reviven dos éxitos del cine argentino

Embed

A 25 años del estreno de la película "Nueve Reinas" -estrenada el 31 de agosto de 2000- este documental bucea en la vida y el proceso creativo de Fabián Bielinsky, que falleció en 2006 a los 47 años, a través de imágenes inéditas, materiales de archivo y testimonios de quienes lo conocieron de cerca como Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice, quienes recorrieron las emblemáticas locaciones como el hotel Hilton de Puerto Madero, reconstruyendo escenas emblemáticas, mientras comparten anécdotas del rodaje.

La primera parte de "Nueve Auras" está dedicada al primer y exitoso filme de Fabián Bielinsky, mientras que el segundo segmento se concentra en "El Aura" -estrenada en 2005-con los testimonios de los protagonistas Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart, Tomás Fonzi y Roly Serrano.

Además, incluye los testimonios de su entorno íntimo como su hermana Claudia, su hijo Martín, su pareja Cris Moncayo, los productores Pablo Bossi, Octavio Nadal y Damián Kirzner, además de los directores Carlos Sorín, Martín Hodara y Fernando Spiner, el editor Alejandro Carrillo Penovi, el director de fotografía Marcelo Camorino y el músico César Lerner.

El estreno mundial de "Nueve Auras" se realizó el pasado viernes 7, en el marco de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, queue se llevó a cabo entre el 6 y el 16 de noviembre de 2025. La proyección incluyó un homenaje a Fabián Bielinsky por los veinticinco años del estreno de "Nueve Reinas", que también fue exhibida en el festival, junto a otras tres funciones de "El Aura".