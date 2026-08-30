Marco Palazzo: el joven libertario de los medios

Imágenes capturadas con un motorola edge 70 fusion

Maradona y yo

En sus inicios en el periodismo deportivo, Marco Palazzo realizó un estudio sobre Diego Armando Maradona. En el medio de los homenajes públicos, le consulto a los asistentes sobre los contrastes en la vida del ídolo futbolístico argentino, generando la molestia de los presentes que le manifestaron su hostilidad.

El salto

Franco Palazzo recuerda el momento en el que dio el gran salto del periodismo deportivo al político y cuáles fueron los factores que lo llevaron a tomar esa decisión. Su reacción ante los insultos y las agresiones que recibe por ejercer su profesión y ser fiel a sus ideas.

El lector

Ávido lector desde pequeño -incentivado por su padre- Marco Palazzo hace un rápido repaso por los libros que lo fueron moldeando y que mezcla filosofía clásica, ciencia, distopía y pensamiento liberal argentino e incluyen autores variopintos como Platón, Charles Darwin, Aristóteles, George Orwell y Juan Bautista Alberdi, entre otros.

Tiempo de diversión

A la hora del esparcimiento, Marco Palazzo elige hacerlo de manera muy simple y austera, apelando a actividades básicas y clásicas. La importancia de ir regularmente a la iglesia y reafirmar los valores morales. La soledad como estilo de vida.

Marco Palazzo, su paso por el modelaje

Antipantalla

A pesar de trabajar como influencer y en medios de comunicación audiovisuales, Marco Palazzo se reconoce como una activo militante antipantalla, por los problemas de adicción que generan los dispositivos, una trampa en la que él también ha caído. Cómo las utiliza a su favor, para defenderse.

Los insultos no son argumentos

Qué contenidos televisivos nutrieron la infancia y adolescencia de Marco Palazzo. Sus diálogos con la TV y su insulto favorito. Las referencias audiovisuales del exterior y una dura crítica para -lo que considera- los responsables del principal problema de Argentina.

Marco Palazzo, durante la cobertura de las elecciones presidenciales de 2024 en Uruguay, donde fue discriminado por su edad.

Rocky

Marco Palazzo se encuentra fascinado con la saga de películas de Rocky Balboa, el mítico boxeador interpretado por Sylvester Stallone, un relato de superación que proyecta sobre su propia profesión. Además, imagina cómo será su futuro como periodista y aventura un pronóstico que sorprende.

Fake news e IA

Marco Palazzo analiza la situación que originan actualmente las Fake News (noticias falsas) y la Inteligencia Artificial (IA) y la influencia que generan en la sociedad. Evalúa su efecto social de la tecnología al servicio del hombre y los peligros de su mal uso.

Dios

Como una persona que profesa activamente la fe cristiana, Marco Palazzo expresa su opinión sobre la religión católica, los Santos Evangelios y Dios.

Marco Palazzo, un comunicador de la generación Z que eligió una línea editorial clara y evidente y aceptó el costo de no disimularla.

Trabaja en pantallas y pero se declara antipantalla. Vive de la exposición pero reivindica la soledad.

Logró convertir una vocación temprana, una biblioteca doméstica y un título universitario en un oficio con nombre propio, el suyo.

Marco Palazzo, el joven libertario de los medios de comunicación.

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Instagram: Marco Palazzo

TikTok: Parco Palazzo

Blog: Marco Comunica

Agradecimientos: Soluna Gafas y IG Soluna