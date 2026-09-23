La confesión más íntima y hot de Graciela Alfano: "Cada tanto, me divierte intimar con una mujer"

La diva de la sensualidad rompió todos los mitos y reveló sus encuentros íntimos con personas de su mismo sexo. "Incluso, me hizo mejor amante de hombres".
Graciela Alfano expuso, tal vez, su costado más íntimo. La artista contó los detalles de una de sus experiencias sexuales con una mujer, en Brasil. Contó qué aprendió y para que le sirvió. Además, se sinceró y confesó que, de vez en cuando, elige a una mujer para "interactuar debajo de las sábanas".
"Yo estuve con mujeres pero hace mil quinientos años. A mí me dijeron de todo, hace cincuenta años. Fue porque conté una experiencia que había tenido en Brasil con una actriz muy muy famosa...", comenzó a recordar Graciela, con la frescura que la caracteriza, a la hora de las declaraciones públicas, en este caso invitada a un programa de stream.
"Tenía dos amigos que tenían una casa fabulosa en el Morro... en santa Teresa, que es un lugar fabuloso, divino. Me dicen si quería ir y que vaya así nomás, con el pareo. Empieza a caer gente, gente, gente, y una cantante muy famosa, Gal Costa, todas brasileras, esa piel, blanquiñas, sin maquillaje".
"Y yo estaba con un pedo... Estaba en la playa, tomando Caipiriñia, no saben como estaba. No tienen ni idea porque hice de todo. De pronto, viene esta actriz que estaba filmando ahí, en la casa, y empezamos a chichonear. A mí me encantó. Dije ´qué bien la pasé, por Dios´. Mirá, no me quemaron en la Inquisición pero les faltaba esto...", recordó, Alfano.
"A mí me encanta patear los tableros de las sociedades pacatas lo seguí contando, no me importó nada. Y gracias a Dios, hoy dos chicas pueden decir que se aman, que tienen sexo y que es fabuloso. Cada tanto, me divierte mucho una mujer", se sinceró, también al aire, Graciela. "Me divierte porque es otro tipo de sexualidad, muy diferente".
"No tiene nada que ver con la experiencia con los hombres. No te hace gay que hayas tenido una experiencia con una mujer o con alguien de tu sexo. Y me dio una visión totalmente del cuerpo, de lo que yo necesitaba. Incluso, me hizo mejor amante de hombres, porque me animé a decirle lo que necesitaba. Porque, una mujer, tiene otro tiempo y te da otro tiempo", planteó, Alfano.
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