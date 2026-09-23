La confesión más íntima y hot de Graciela Alfano: "Cada tanto, me divierte intimar con una mujer"

LA INTIMIDAD DE ALFANO

"A mí me encanta patear los tableros de las sociedades pacatas lo seguí contando, no me importó nada. Y gracias a Dios, hoy dos chicas pueden decir que se aman, que tienen sexo y que es fabuloso. Cada tanto, me divierte mucho una mujer", se sinceró, también al aire, Graciela. "Me divierte porque es otro tipo de sexualidad, muy diferente".

"No tiene nada que ver con la experiencia con los hombres. No te hace gay que hayas tenido una experiencia con una mujer o con alguien de tu sexo. Y me dio una visión totalmente del cuerpo, de lo que yo necesitaba. Incluso, me hizo mejor amante de hombres, porque me animé a decirle lo que necesitaba. Porque, una mujer, tiene otro tiempo y te da otro tiempo", planteó, Alfano.