Ricky Diotto acusó a Fernanda Callejón de amenazarlo

El odontólogo y músico -ex de la actriz, panelista y exvedette- recibió la pena de 4 meses de prisión en suspenso, culpado de ejercer violencia de género.
Ricardo “Ricky” Diotto volvió a denunciar por amenazas a su exesposa, María Fernanda Callejón, en declaraciones difundidas el martes 22 de septiembre en el programa LAM de América TV, explicó que ella lo amenazó delante de su hija diciéndole “Tené mucho cuidado” y que la condena de cuatro meses de prisión en suspenso por violencia de género “fue todo un verso, un cuento”.
Afirmó que el juez le dio esa pena “para dejarlo tranquilo” y lo llamó “cobarde”. Explicando que “No se pudo demostrar nada porque no pasó nada. Se armó un circo” y expresó que “Estoy hinchado los huevos con esta mujer”.
El músico y odontólogo también habló del dinero que cobró su hija -menor de edad- por un trabajo teatral y dijo que el depósito se hizo a nombre de la madre y que ahora buscan una cuenta judicial hasta que la nena cumpla 18. “No es un dinero para la madre ni para mí. Sería un problema que no esté”.
Sobre el vínculo con su ex Farnanda Callejón expresó "La quiero tener lo más lejos posible. En el juzgado se habló de mantener la paz y está todo al revés” y sobre la amenaza de la semana pasada, expresó “la verán mis abogados”.
El 22 de mayo de 2026, el juez Javier Alfredo Romañuk, del Juzgado Correccional N° 1 de Zárate-Campana, declaró Ricardo Diotto autor de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa. El habría ocurrido entre el 4 y el 5 de junio de 2022 en el barrio El Recodo, Maquinista Savio (Escobar). La pena fue cuatro meses en suspenso, dos años de reglas de conducta, Patronato de Liberados y tratamiento psicológico. El fallo habló de “sometimiento, trato humillante, degradante e intimidante” y de menoscabo de la autonomía profesional de Callejón. Valoró testimonios, pericias y chats.
Tras la sentencia, Diotto la llamó “fallo a medida, prejuicioso y jurídicamente escandaloso” y anunció apelación. Por su parte, Callejón expresó “El juez lo condenó. No sé cuál es la parte que no se entiende”.
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