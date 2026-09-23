Ricky Diotto acusó a Fernanda Callejón de amenazarlo

El 22 de mayo de 2026, el juez Javier Alfredo Romañuk, del Juzgado Correccional N° 1 de Zárate-Campana, declaró Ricardo Diotto autor de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa. El habría ocurrido entre el 4 y el 5 de junio de 2022 en el barrio El Recodo, Maquinista Savio (Escobar). La pena fue cuatro meses en suspenso, dos años de reglas de conducta, Patronato de Liberados y tratamiento psicológico. El fallo habló de “sometimiento, trato humillante, degradante e intimidante” y de menoscabo de la autonomía profesional de Callejón. Valoró testimonios, pericias y chats.

Tras la sentencia, Diotto la llamó “fallo a medida, prejuicioso y jurídicamente escandaloso” y anunció apelación. Por su parte, Callejón expresó “El juez lo condenó. No sé cuál es la parte que no se entiende”.