Wanda Nara insultó a una periodista de LAM

Luego de negarse a hablar sobre si sigue vinculada a Martín Migueles -investigado por la Justicia- la conductora de MasterChef Celebrity se extralimitó con la periodista.
El martes 22 de septiembre, en la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, Wanda Nara se cruzó con Karina Iavícoli en un móvil de LAM de América TV, cuando la periodista le preguntó por la denuncia del Banco Central contra Martín Migueles, el empresario con el que la mediática conductora mantendría un vinculo sentimental. Al terminar la entrevista desde el móvil, creyó que el micrófono estaba apagado y se la escuchó decir al aire “Está pelotuda…”.
Nara empezó hablando de su película y del programa de Telefe expresando “Estoy muy feliz y contenta”, entonces Iavícoli la llevó a la causa de Migueles y Elías Piccirilo por operaciones de más de 250 millones de dólares durante el cepo. La conductora se despegó diciendo “Yo no tengo nada que ver en cuestiones judiciales de mis parejas o de mis ex” y la periodista insistió “Entonces no te importa haber salido con un tipo…”. y Wanda la interrumpió para pedirle a su madre, Nora Colosimo, que estaba en el estudio trabajando como angelita “Mami, agarrala de los pelos ya que la tenés ahí”.
“Mujeres, se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que los arreglen ellos. Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré. ¿Qué culpa tengo? Yo trabajo” fue el consejo que Wanda Nada a la mujeres televidentes. Luego, se despidió de Ángel de Brito, dejó el micrófono y soltó el insulto. Karina Iavícoli respondió desde el estudio “Habla de ella esto. De la manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté. Fui respetuosa”. Por su parte, Nora Colosimo dijo que no juzga hasta que se demuestre lo contrario “Que lo investiguen. No enterremos al muerto todavía”.
Una hora después, Wanda Nara subió un posteo a su cuenta de Instagram tomándose el episodio con humor y evitó reconocer al aire que sigue en pareja con Martín Migueles, pese a un viaje reciente a Brasil.
La actual pareja de la conductora de MasterChef Celebrity ya había protagonizado otro choque con la prensa en enero pasado, en Punta del Este, le dijo en tono intimidante al cronista Gustavo Descalzi “termino esto y te voy a buscar”.
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