Wanda Nara insultó a una periodista de LAM

“Mujeres, se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que los arreglen ellos. Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré. ¿Qué culpa tengo? Yo trabajo” fue el consejo que Wanda Nada a la mujeres televidentes. Luego, se despidió de Ángel de Brito, dejó el micrófono y soltó el insulto. Karina Iavícoli respondió desde el estudio “Habla de ella esto. De la manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté. Fui respetuosa”. Por su parte, Nora Colosimo dijo que no juzga hasta que se demuestre lo contrario “Que lo investiguen. No enterremos al muerto todavía”.