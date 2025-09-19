Espectáculos |

La confesión de Verónica Llinás: "Consumí cocaína durante un año"

La actriz habló de su etapa vinculada a la droga. Y contó qué fue lo que más la ayudó para salir adelante y dejar atrás un pasado que la llevó a sufrir un alarmante episodio.

Verónica Llinás habló de su etapa de adicción al consumo de sustancias tóxicas. La actriz explicó la razón por la que estuvo inmersa en la cocaína y cómo hizo para salir adelante y dejar de consumir. "Me di cuenta una vez que casi me muero por eso y dije: ‘Esto no puede ser’", confió.

“Cuando vos me decís por qué hice una terapia corta... Mi hermano, el que falleció, tenía problemas de adicciones. Entonces, en un momento, no sé si para un poco poder estar más cerca con él, durante un año yo tomé cocaína", confió Verónica, invitada a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, en las noches de El 13.

"Y, entonces, me di cuenta una vez que casi me muero por eso y dije: ‘Esto no puede ser’. Entonces, me fui a un psiquiatra, hice una terapia que duró un año. “Y salí. O sea, fue muy cortito. Eso duró más o menos porque ese fue el tiempo que yo consumí”, explicó Llinás, mientras se refería a una etapa particular en su vida.

"Lo primero que me impactó de esta persona, que yo creo que me ayudó es que dijo: ‘Si toma, no vengas’... Y tomé la decisión de salir de ese círculo", cerró la actriz, hoy protagonista en Calle Corrientes, con la obra teatral Una navidad de mierda, en el Premier.

CON LA EMOCIÓN A FLOR DE PIEL

Verónica publicó en sus redes sociales un emotivo posteo dedicado a Guido Goretti, su marido, fallecido. Se trata del hombre con quien compartió 25 años de su vida y que murió en el 2014 como consecuencia de un cáncer.

La publicación que Verónica le dedicó a su marido fallecido hace poco más de una década.

“Hoy habrías cumplido años, mi amor... Vaya uno a saber por qué mares estarás navegando ahora, siempre con tu buen humor y tu sonrisa socarrona, haciendo ridículas poses de fisicoculturista para las fotos. Quiero recordarte así, siendo feliz, haciendo lo que más te gustaba, viajar juntos".

