Por qué Andy Kuneztzoff rompió en llanto en la radio: "Me angustié"

“Muchas veces nos olvidamos de que detrás de cada caso hay una persona. Más allá de la falta de presupuesto, lo que no debería faltar nunca es empatía”, expresó Andy al aire de su programa radial, Perros de la calle, por Urbana Play al reflexionar sobre la problemática que atraviesan miles de personas, durante un segmento en el que comparte con el especialista en psicología, Gabriel Rolón.

"Amigos, cuando hablamos de discapacidad, imaginate la situación con un familiar, con alguien cercano, con un hijo, con un hermano, con alquien que necesita de un montón de atención, de terapias especiales, de integración en el colegio, de un montón de cosas... Si esos padres se desviven solamente para que tenga una vida un poco más fácil...".

"Entonces, cuando hablamos de eso y vos hablás con cero empatía, diciendo ´me chup...un huev...no puedo hacer nada, eso es el estado´. Se trata de eso y por eso tiene un costo y está bien que recule el presidente. Y que diga ´voy a ver si lo de la discapacidad, si lo de las universidades. Porque eso no es la grita, eso no es los kuka", profundizó, Kunetzoff.

ANDY ALZÓ LA VOZ

"Eso es tener en cuenta lo importante que es en nuestro país lo importante y el orgullo que nos da tener educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, que no puede ir a ningún lado", manifestó Andy, expresando sus ideas en vivo.

"Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase... porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad. Es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso. Y, el día de mañana, cuando esta persona creció por ahí con esa discapacidad, decís ´no sé cómo se la va arreglar cuando yo no este´", dijo Kunetzoff, y rompió en llanto.

"Perdón, me angustié...", expuso, Andy. "No tiene que ver con la grieta. Tiene que ver con que te duela porque Argentina no tiene presupuesto. Y bueno, hacemos un esfuerzo entre todos, como hacemos acá. Pero es una cuestión de, por lo menos, entenderlo, escucharlo", cerró, el conductor.