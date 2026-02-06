La reacción de Gonzalo Heredia cuando se conoció el ranking de los hombres más lindos de la Argentina

El actor se expresó en redes sociales tras conocerse los nombres de los considerados "galanes" del deporte y del mundo del espectáculo local.
El disparador lo generó una publicación de la cuenta de X que difundió una lista con “los 10 hombres más lindos de Argentina”. Y el posteo, que en pocas horas superó el millón de visualizaciones convirtiéndose en viral, no solo tuvo acuerdos, desacuerdos y comparaciones, sino que también generó la reacción de Gonzalo Heredia, considerado un de los galanes de las ficciones nacionales.
En el ranking hay, "hilando finito", distintas figuras del deporte, el espectáculo y la televisión, con nombres repartidos para distintas generaciones. En el primer puesto apareció Rodrigo Guirao Díaz, seguido por Franco Colapinto y Rodrigo De Paul. Más abajo, el listado incluyó a otros nombres que tienen peso peso como Ricardo Darín, Hernán Drago, Julián Serrano, Nicolás Francella, Peter Lanzani, Leandro Chino Leunis y Juan Pico Mónaco.
Hay usuarios de la red social que polemizaron sobre la ausencia de algunos nombres y otros, que consideraron que los incluidos en el listado no tenían "ganado" el mote. Pero más allá de los "dimes y diretes" virtuales entre los lectores, lo que llamó la atención fue la reacción de Gonzalo quien "alzó el guarte" y plantó una duda, con ironía.
"No entiendo qué pasó”, expresó Heredia, al repostear la publicación. Recordemos que el artista dedicado al mundo de las ficciones como así, también de las piezas teatrales, se destaco por sus trabajos como por su estética en Valientes, ATAV, 1-5/18, entre otros productos masivos.
Días atrás, un periodista recordó lo que sucedió entre Gonzalo y María Eugenia la China Suárez años atrás, mientras ambos eran parte del elenco de Argentina Tierra de amor y venganza, una de las últimas ficciones más vistas de Pol-Ka. Y fue justamente en la celebración de los 25 años de la por entonces productora, que se generó el acercamiento entre los actores.
Santiago Riva Roy, integrante de Bondi Live, aseguró al aire haber sido testigo presencia del intercambio de besos entre Gonzalo y la China. “Estaba Pampito (otro periodista), estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”, contó.
