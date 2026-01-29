Flor Vigna no suelta: nuevo mensaje sobre su historia con Luciano Castro

La publicación incluyó una imagen de la cantante con una remera con la frase “Guapa sí, tarada no”, un mensaje que funcionó como marco del texto que acompañó el posteo y que fue interpretado como una toma de posición frente a situaciones vividas en el pasado.

Vigna relató supuestas agresiones verbales que habría recibido durante la relación, entre ellas frases como “si te vas, me mato” y “tirate un tiro en el paladar”. Palabras que, según explicó, marcaron un antes y un después en su manera de vincularse y en su confianza personal

La artista explicó que ese tipo de experiencias dejan huellas profundas. Habló del miedo a volver a amar y de cómo ciertas dinámicas pueden afectar la autoestima y la percepción propia, sin dar detalles cronológicos precisos.

También vinculó ese proceso personal con su presente artístico. Señalando que la canción nace de un camino de reflexión y aprendizaje, donde transformar el dolor en una forma de expresión fue parte de la reconstrucción emocional.

Si bien Luciano Castro no fue mencionado de manera directa en cada tramo del mensaje, las referencias fueron claras y asumidas por la propia cantante, quien eligió exponer su vivencia desde un lugar personal y público.

El descargo cerró con una reflexión orientada a la superación y al autocuidado. Dejando en claro que el objetivo del mensaje fue compartir una experiencia y visibilizar situaciones que, según expresó, no deberían naturalizarse.