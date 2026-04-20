Espectáculos |

La dolorosa despedida de Oscar Martínez a Luis Brandoni

El protagonista de "El último gigante" le dedicó unas sentidas palabras a su amigo y colega, a quien calificó como “irremplazable”.

Ante la muerte del actor Luis Brandoni, a sus 86 años, el mundo del espectáculo está de luto y entre los numerosos saludos de sus amigos, actores y productores, el mensaje que Oscar Martínez inmortalizó el recuerdo en sus redes sociales, donde definió al artista como “irremplazable”.

A través de un posteó en su cuenta personal de Instagram, el protagonista de "Bellas Artes" y "El último gigante" compartió una sentida dedicatoria en donde recordó al actor como un gran amigo y no sólo una leyenda de la actuación “Beto querido, fuiste pura pasión, puro talento y puro amor por nuestro querido y castigado país. Podés estar tranquilo; lo diste todo”.

Captura de pantalla 2026-04-20 a las 12.37.34p.m.

Adalberto Luis Brandoni falleció esta madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril, a raíz de un hematoma subdural producto de un accidente doméstico, una caida en su casa, donde golpeo la cabeza.

ADEMÁS: La carta abierta de Carlos Rottemberg a su amigo Luis Brandoni

.

“Nos conocimos y trabajamos juntos hace 55 años, en la que fue mi primera película, “La Gran Ruta”. Fuimos hermanos en “La Tregua” en el 74 y amigos en “El Cuento de las Comadrejas” hace pocos años. Fue maravilloso conocerte, trabajar con vos y compartir nuestra amada profesión no sólo como un medio, sino como un modo de vida. Hasta siempre, amigo” recordó Martinez de su larga amistad con Bandoni.

Embed

Para terminar, despidió a su amigo y colega con “Te vamos a extrañar como se echa de menos a los irreemplazables. Abrazo eterno. Descansá en paz”.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados