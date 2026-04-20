La dolorosa despedida de Oscar Martínez a Luis Brandoni

El protagonista de "El último gigante" le dedicó unas sentidas palabras a su amigo y colega, a quien calificó como “irremplazable”.
Ante la muerte del actor Luis Brandoni, a sus 86 años, el mundo del espectáculo está de luto y entre los numerosos saludos de sus amigos, actores y productores, el mensaje que Oscar Martínez inmortalizó el recuerdo en sus redes sociales, donde definió al artista como “irremplazable”.
A través de un posteó en su cuenta personal de Instagram, el protagonista de "Bellas Artes" y "El último gigante" compartió una sentida dedicatoria en donde recordó al actor como un gran amigo y no sólo una leyenda de la actuación “Beto querido, fuiste pura pasión, puro talento y puro amor por nuestro querido y castigado país. Podés estar tranquilo; lo diste todo”.
Adalberto Luis Brandoni falleció esta madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril, a raíz de un hematoma subdural producto de un accidente doméstico, una caida en su casa, donde golpeo la cabeza.
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“Nos conocimos y trabajamos juntos hace 55 años, en la que fue mi primera película, “La Gran Ruta”. Fuimos hermanos en “La Tregua” en el 74 y amigos en “El Cuento de las Comadrejas” hace pocos años. Fue maravilloso conocerte, trabajar con vos y compartir nuestra amada profesión no sólo como un medio, sino como un modo de vida. Hasta siempre, amigo” recordó Martinez de su larga amistad con Bandoni.
Para terminar, despidió a su amigo y colega con “Te vamos a extrañar como se echa de menos a los irreemplazables. Abrazo eterno. Descansá en paz”.
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