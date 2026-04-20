La dolorosa despedida de Oscar Martínez a Luis Brandoni

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“Nos conocimos y trabajamos juntos hace 55 años, en la que fue mi primera película, “La Gran Ruta”. Fuimos hermanos en “La Tregua” en el 74 y amigos en “El Cuento de las Comadrejas” hace pocos años. Fue maravilloso conocerte, trabajar con vos y compartir nuestra amada profesión no sólo como un medio, sino como un modo de vida. Hasta siempre, amigo” recordó Martinez de su larga amistad con Bandoni.

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Para terminar, despidió a su amigo y colega con “Te vamos a extrañar como se echa de menos a los irreemplazables. Abrazo eterno. Descansá en paz”.